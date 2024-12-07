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Лавров прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 07.12.2024
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17:36 07.12.2024 (обновлено: 18:20 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987909913.html
Лавров прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
Лавров прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе выразил уверенность в том, что западные эксперты наряду с российскими изучают, какие... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:36
2024-12-07T18:20
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе выразил уверенность в том, что западные эксперты наряду с российскими изучают, какие военные объекты стран Запада и НАТО окажутся в радиусе поражения системы "Орешник" в случае ее размещения в Белоруссии. Журналист на пресс-конференции в Катаре привел данные экспертов, которые подсчитали, что в случае размещения "Орешника" в Белоруссии вся территория Европы и военные базы НАТО на Ближнем востоке окажутся в радиусе поражения системы. "Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают", - сказал Лавров. В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987891178.html
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белоруссия, россия, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире
Белоруссия, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, В мире
Лавров прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии

Лавров: западные специалисты пытаются рассчитать радиус поражения "Орешника"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе выразил уверенность в том, что западные эксперты наряду с российскими изучают, какие военные объекты стран Запада и НАТО окажутся в радиусе поражения системы "Орешник" в случае ее размещения в Белоруссии.
Журналист на пресс-конференции в Катаре привел данные экспертов, которые подсчитали, что в случае размещения "Орешника" в Белоруссии вся территория Европы и военные базы НАТО на Ближнем востоке окажутся в радиусе поражения системы.
"Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают", - сказал Лавров.
В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Белоруссии объяснили решение о размещении "Орешника"
Вчера, 15:24
 
БелоруссияРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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