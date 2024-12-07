Белоруссия намерена развивать систему "Орешник" совместно с Россией
Лукашенко поставил задачу белорусскому ВПК развивать систему "Орешник"
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу белорусскому военно-промышленному комплексу совместно с российскими специалистами развивать систему "Орешник", заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Сергей Лагодюк.
В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
"Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие", - приводит слова Лагодюка Telegram-канал минобороны Белоруссии в субботу.
Он пояснил, что активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в этом комплексе белорусских предприятий очень велик.