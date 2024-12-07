https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987894559.html

Белоруссия намерена развивать систему "Орешник" совместно с Россией

Белоруссия намерена развивать систему "Орешник" совместно с Россией - РИА Новости, 07.12.2024

Белоруссия намерена развивать систему "Орешник" совместно с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу белорусскому военно-промышленному комплексу совместно с российскими специалистами развивать систему... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:47

2024-12-07T15:47

2024-12-07T17:02

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

в мире

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МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу белорусскому военно-промышленному комплексу совместно с российскими специалистами развивать систему "Орешник", заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Сергей Лагодюк. В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. "Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие", - приводит слова Лагодюка Telegram-канал минобороны Белоруссии в субботу. Он пояснил, что активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в этом комплексе белорусских предприятий очень велик.

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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире