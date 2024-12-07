В Румынии проходят обыски по делу о подкупе избирателей
Прокуратура Румынии проводит обыски в Брашове по делу о подкупе избирателей
© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Румынии сообщила, что вместе с полицией проводит обыски в городе Брашов по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей.
Ранее генеральная прокуратура Румынии объявила, что инициировала расследование возможных нарушений избирательного законодательства в первом туре президентских выборов. Основанием для расследования стали документы, представленные 28 ноября на заседании Высшего совета безопасности страны о предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. На заседании ВСБ, прошедшем в четверг, были рассекречены данные, предоставленные спецслужбами и МВД. В пятницу Генпрокуратура завела два уголовных дела по факту массированного вмешательства в выборы президента.
В субботу прокуратура сообщила, что вместе с полицией проводит обыски в городе Брашов. Они связаны с фактом совершения преступлений по подкупу избирателей, отмыванию денег и компьютерному мошенничеству.
"Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии, путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путем совершения преступления, а потом использованы в процессе отмыванию средств", - говорится в заявлении прокуратуры для прессы.
Судебные источники сообщили агентству Agerpres, что речь может идти об обысках в отношении Богдан Пешкира, который отвечал за финансирование кампании Джеорджеску в TikTok и потратил на это более миллиона евро.
В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
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