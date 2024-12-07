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В Румынии проходят обыски по делу о подкупе избирателей - РИА Новости, 07.12.2024
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13:24 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/obyski-1987877405.html
В Румынии проходят обыски по делу о подкупе избирателей
В Румынии проходят обыски по делу о подкупе избирателей - РИА Новости, 07.12.2024
В Румынии проходят обыски по делу о подкупе избирателей
Прокуратура Румынии сообщила, что вместе с полицией проводит обыски в городе Брашов по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:24
2024-12-07T13:24
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Румынии сообщила, что вместе с полицией проводит обыски в городе Брашов по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей. Ранее генеральная прокуратура Румынии объявила, что инициировала расследование возможных нарушений избирательного законодательства в первом туре президентских выборов. Основанием для расследования стали документы, представленные 28 ноября на заседании Высшего совета безопасности страны о предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. На заседании ВСБ, прошедшем в четверг, были рассекречены данные, предоставленные спецслужбами и МВД. В пятницу Генпрокуратура завела два уголовных дела по факту массированного вмешательства в выборы президента. В субботу прокуратура сообщила, что вместе с полицией проводит обыски в городе Брашов. Они связаны с фактом совершения преступлений по подкупу избирателей, отмыванию денег и компьютерному мошенничеству. "Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии, путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путем совершения преступления, а потом использованы в процессе отмыванию средств", - говорится в заявлении прокуратуры для прессы. Судебные источники сообщили агентству Agerpres, что речь может идти об обысках в отношении Богдан Пешкира, который отвечал за финансирование кампании Джеорджеску в TikTok и потратил на это более миллиона евро. В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987824877.html
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в мире, румыния, сша, марчел чолаку, нато
В мире, Румыния, США, Марчел Чолаку, НАТО
В Румынии проходят обыски по делу о подкупе избирателей

Прокуратура Румынии проводит обыски в Брашове по делу о подкупе избирателей

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Румынии сообщила, что вместе с полицией проводит обыски в городе Брашов по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей.
Ранее генеральная прокуратура Румынии объявила, что инициировала расследование возможных нарушений избирательного законодательства в первом туре президентских выборов. Основанием для расследования стали документы, представленные 28 ноября на заседании Высшего совета безопасности страны о предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. На заседании ВСБ, прошедшем в четверг, были рассекречены данные, предоставленные спецслужбами и МВД. В пятницу Генпрокуратура завела два уголовных дела по факту массированного вмешательства в выборы президента.
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В субботу прокуратура сообщила, что вместе с полицией проводит обыски в городе Брашов. Они связаны с фактом совершения преступлений по подкупу избирателей, отмыванию денег и компьютерному мошенничеству.
"Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии, путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путем совершения преступления, а потом использованы в процессе отмыванию средств", - говорится в заявлении прокуратуры для прессы.
Судебные источники сообщили агентству Agerpres, что речь может идти об обысках в отношении Богдан Пешкира, который отвечал за финансирование кампании Джеорджеску в TikTok и потратил на это более миллиона евро.
В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
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