https://ria.ru/20241207/niderlandy-1987842173.html

В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в краже документов

В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в краже документов - РИА Новости, 07.12.2024

В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в краже документов

В Нидерландах задержали гражданина РФ по подозрению в краже конфиденциальных документов, он ранее работал в местной компании по производству полупроводников... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T02:03

2024-12-07T02:03

2024-12-07T02:03

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ГААГА, 7 дек - РИА Новости. В Нидерландах задержали гражданина РФ по подозрению в краже конфиденциальных документов, он ранее работал в местной компании по производству полупроводников ASML, сообщили в программе на телеканале NOS. Речь, как утверждается, идет о 43-летнем российском инженере, которого подозревают "в краже на протяжении многих лет документов, таких как руководство по созданию микрочипов компаний ASML и Mapper Lithography". Следствие считает, что мужчина мог передавать эти данные в РФ, что является нарушением санкционного режима. Как ожидается, в понедельник россиянин предстанет перед судом в Роттердаме на предварительном слушании, где будет рассмотрен, в частности, вопрос о его предварительном заключении на время расследования. По данным телеканала, министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер издала запрет на въезд подозреваемого в страну сроком на 20 лет. Как отмечается, министерство отказалось объяснять причину, однако "такие запреты вводятся редко и только в случае угрозы национальной безопасности". Компания ASML подтвердила информацию об иске, поданном в отношении ее бывшего сотрудника.

https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html

https://ria.ru/20241010/yaponiya-1977320956.html

нидерланды

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в мире, нидерланды, россия, роттердам