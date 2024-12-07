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В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в краже документов - РИА Новости, 07.12.2024
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02:03 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/niderlandy-1987842173.html
В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в краже документов
В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в краже документов - РИА Новости, 07.12.2024
В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в краже документов
В Нидерландах задержали гражданина РФ по подозрению в краже конфиденциальных документов, он ранее работал в местной компании по производству полупроводников... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:03
2024-12-07T02:03
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нидерланды
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ГААГА, 7 дек - РИА Новости. В Нидерландах задержали гражданина РФ по подозрению в краже конфиденциальных документов, он ранее работал в местной компании по производству полупроводников ASML, сообщили в программе на телеканале NOS. Речь, как утверждается, идет о 43-летнем российском инженере, которого подозревают "в краже на протяжении многих лет документов, таких как руководство по созданию микрочипов компаний ASML и Mapper Lithography". Следствие считает, что мужчина мог передавать эти данные в РФ, что является нарушением санкционного режима. Как ожидается, в понедельник россиянин предстанет перед судом в Роттердаме на предварительном слушании, где будет рассмотрен, в частности, вопрос о его предварительном заключении на время расследования. По данным телеканала, министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер издала запрет на въезд подозреваемого в страну сроком на 20 лет. Как отмечается, министерство отказалось объяснять причину, однако "такие запреты вводятся редко и только в случае угрозы национальной безопасности". Компания ASML подтвердила информацию об иске, поданном в отношении ее бывшего сотрудника.
https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html
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в мире, нидерланды, россия, роттердам
В мире, Нидерланды, Россия, Роттердам
В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в краже документов

В Нидерландах по подозрению в краже документов по микрочипам задержан россиянин

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 7 дек - РИА Новости. В Нидерландах задержали гражданина РФ по подозрению в краже конфиденциальных документов, он ранее работал в местной компании по производству полупроводников ASML, сообщили в программе на телеканале NOS.
Речь, как утверждается, идет о 43-летнем российском инженере, которого подозревают "в краже на протяжении многих лет документов, таких как руководство по созданию микрочипов компаний ASML и Mapper Lithography". Следствие считает, что мужчина мог передавать эти данные в РФ, что является нарушением санкционного режима.
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Как ожидается, в понедельник россиянин предстанет перед судом в Роттердаме на предварительном слушании, где будет рассмотрен, в частности, вопрос о его предварительном заключении на время расследования.
По данным телеканала, министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер издала запрет на въезд подозреваемого в страну сроком на 20 лет.
Как отмечается, министерство отказалось объяснять причину, однако "такие запреты вводятся редко и только в случае угрозы национальной безопасности".
Компания ASML подтвердила информацию об иске, поданном в отношении ее бывшего сотрудника.
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