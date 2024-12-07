В Грузии расследуют нападение на журналистов на митинге
Следственная группа Грузии расследует нападение на журналистов "ТВ Пирвели"
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Специальная следственная служба Грузии начала расследование факта нападения на журналиста и оператора оппозиционной телекомпании "ТВ Пирвели" в ходе митинга сторонников оппозиции в Тбилиси, говорится в заявлении ведомства.
Ранее "ТВ Пирвели" сообщила, что около парламента в Тбилиси "люди в черном" напали на съемочную группу телекомпании. По утверждению ТВ, в субботу в ходе митинга были замечены группы людей в черной одежде и закрытыми лицами, они нападали на людей. Соответствующее видео нападения опубликовано и на сайте ТВ.
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"Следственная служба начала расследование нападения на сотрудников "ТВ Пирвели" по части 2 статьи 154 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста", - отмечено в заявлении.
По данным службы, в целях установления и задержания лиц, уличенных в преступлении, проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.
Лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе осудил данный факт нападения, но не исключил, что это может быть провокацией.
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"Мое субъективное мнение, что это наверняка сделали те, кому нужен хаос… это требует расследования. В отличие от наших оппонентов, мне нетрудно сказать, что нападение на журналиста, особенно в такой форме, аморально", - заявил Мдинарадзе журналистам.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.