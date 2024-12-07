https://ria.ru/20241207/napadenie-1987943053.html

В Грузии расследуют нападение на журналистов на митинге

В Грузии расследуют нападение на журналистов на митинге - РИА Новости, 07.12.2024

В Грузии расследуют нападение на журналистов на митинге

Специальная следственная служба Грузии начала расследование факта нападения на журналиста и оператора оппозиционной телекомпании "ТВ Пирвели" в ходе митинга... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T23:38

2024-12-07T23:38

2024-12-07T23:38

в мире

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Специальная следственная служба Грузии начала расследование факта нападения на журналиста и оператора оппозиционной телекомпании "ТВ Пирвели" в ходе митинга сторонников оппозиции в Тбилиси, говорится в заявлении ведомства. Ранее "ТВ Пирвели" сообщила, что около парламента в Тбилиси "люди в черном" напали на съемочную группу телекомпании. По утверждению ТВ, в субботу в ходе митинга были замечены группы людей в черной одежде и закрытыми лицами, они нападали на людей. Соответствующее видео нападения опубликовано и на сайте ТВ. "Следственная служба начала расследование нападения на сотрудников "ТВ Пирвели" по части 2 статьи 154 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста", - отмечено в заявлении. По данным службы, в целях установления и задержания лиц, уличенных в преступлении, проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе осудил данный факт нападения, но не исключил, что это может быть провокацией. "Мое субъективное мнение, что это наверняка сделали те, кому нужен хаос… это требует расследования. В отличие от наших оппонентов, мне нетрудно сказать, что нападение на журналиста, особенно в такой форме, аморально", - заявил Мдинарадзе журналистам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241204/oppozitsiya-1987367778.html

https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987889060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024