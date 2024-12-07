https://ria.ru/20241207/muzey-1987889327.html

Голикова и Руденя посетили отремонтированный Музей Пушкина в Берново

Голикова и Руденя посетили отремонтированный Музей Пушкина в Берново - РИА Новости, 07.12.2024

Голикова и Руденя посетили отремонтированный Музей Пушкина в Берново

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова вместе с губернатором Игорем Руденей посетила Музей Александра Сергеевича Пушкина в РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:14

2024-12-07T15:14

2024-12-07T15:14

тверская область

татьяна голикова

виктор христенко

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова вместе с губернатором Игорем Руденей посетила Музей Александра Сергеевича Пушкина в Берново Старицкого округа, который отремонтирован к празднованию 225-летия со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также музей посетил председатель фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко. Для гостей было подготовлено театрализованное представление от творческих коллективов Тверской области. Голикова, Руденя и Христенко во время посещения музея за чашкой чая пообщались с семьей Завадских из деревни Берново. Раиса Васильевна и Сергей Александрович удостоены региональных наград Слава Матери и Слава Отца, они воспитали пятерых детей, двое из которых уже создали свои многодетные семьи. Сергей Завадский работает в музее смотрителем. Голикова и Руденя высоко оценили работы по преображению усадебного дома в Берново, где сейчас расположен музей. "В юбилейный год прошла череда очень важных для области событий, направленных на возрождение и сохранение нашего культурного наследия. Пушкинский музей – часть российской и мировой культуры. Благодаря поддержке правительства у нас есть возможность сохранять наши исконные, российские традиции. Это находит отклик у молодежи, многодетных семей. Берново получает новое развитие, и очень важно, что в этом активно участвуют дети, которые изучают Пушкина и читают его стихи", – приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что при государственной поддержке в 2023-2024 годах здесь выполнен комплекс ремонтно-реставрационных работ, включающих замену кровли и ремонт фасадов. С использованием оборудования, полученного по национальному проекту "Культура", расширена и модернизирована по современным стандартам экспозиция. Обновлено музейное оснащение. На первом этаже заново обустроены три зала, рассказывающие о пребывании Пушкина в тверском крае. Новая экспозиция включает предметы из тверских усадеб, где бывал поэт. На втором этаже оформлен зал, посвященный жизни художницы Варвары Бубновой – внучки Н.И. Вульфа, также создана "комната гувернантки". Появились в музее уникальные экспонаты. Для свободного посещения новая экспозиция откроется 11 декабря. В том числе, побывать на обновленной площадке смогут обладатели "Пушкинской карты", которую оформили более 35 тысяч молодых людей Верхневолжья. Более полувека усадьба Вульфов в Берново, где расположен Музей А.С. Пушкина, является одним из главных мест притяжения ценителей пушкинского наследия в Верхневолжье. Здесь, в гостях у своих друзей, Александр Сергеевич написал свыше 20 произведений, в том числе отдельные фрагменты "Евгения Онегина", а также известные всем со школьной скамьи "Цветок", "Анчар", "Зимнее утро". Всего Пушкин бывал в усадьбе пять раз и в общей сложности провел здесь до 100 дней. Мероприятия, посвященные Пушкину, проходят в Тверской области с начала 2024 года на площадках учреждений культуры и образования. Среди знаковых событий юбилейного года – открытие в июне 2024 года в Старице нового памятника в честь поэта.

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

татьяна голикова, виктор христенко, игорь руденя, тверская область