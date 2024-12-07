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Более 100 домов в стиле конструктивизма капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:14 07.12.2024 (обновлено: 18:38 09.12.2024)
https://ria.ru/20241207/moskva-1988245059.html
Более 100 домов в стиле конструктивизма капитально отремонтировали в Москве
Более 100 домов в стиле конструктивизма капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
Более 100 домов в стиле конструктивизма капитально отремонтировали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили 102 дома, построенных в уникальном стиле конструктивизма, сообщается на официальном портале мэра и... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-07T13:14
2024-12-09T18:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили 102 дома, построенных в уникальном стиле конструктивизма, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "В Москве капитально отремонтировали более 100 домов в стиле конструктивизма", - говорится в сообщении. Отмечается, что число отремонтированных зданий в стиле конструктивизма растет с каждым годом, среди них дома на улице Расковой, Покровке и в Серебряном переулке.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Более 100 домов в стиле конструктивизма капитально отремонтировали в Москве

Горхозяйство Москвы провели капремонт более 100 домов в стиле конструктивизма

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУлица Покровка в Москве
Улица Покровка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Улица Покровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили 102 дома, построенных в уникальном стиле конструктивизма, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Москве капитально отремонтировали более 100 домов в стиле конструктивизма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число отремонтированных зданий в стиле конструктивизма растет с каждым годом, среди них дома на улице Расковой, Покровке и в Серебряном переулке.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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4 декабря, 15:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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