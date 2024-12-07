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Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы - РИА Новости, 09.12.2024
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14:41 07.12.2024 (обновлено: 18:36 09.12.2024)
https://ria.ru/20241207/moskva-1988243515.html
Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы
Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы - РИА Новости, 09.12.2024
Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы
Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы, комплекс городского хозяйства призвал автомобилистов быть внимательными, строго... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-07T14:41
2024-12-09T18:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы, комплекс городского хозяйства призвал автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий", - сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы

НА улицах и дорогах Москвы повсеместно ведутся Работы по очистке от снега

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Уборка снега
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уборка снега . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы, комплекс городского хозяйства призвал автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий", - сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.
"Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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