https://ria.ru/20241207/moskva-1988243515.html

Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы

Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы - РИА Новости, 09.12.2024

Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы

Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы, комплекс городского хозяйства призвал автомобилистов быть внимательными, строго... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-07T14:41

2024-12-07T14:41

2024-12-09T18:36

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы, комплекс городского хозяйства призвал автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий", - сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241205/moskva-1987491510.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва