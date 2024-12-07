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На юго-западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал один человек - РИА Новости, 07.12.2024
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23:13 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/moskva-1987941839.html
На юго-западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал один человек
На юго-западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал один человек - РИА Новости, 07.12.2024
На юго-западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал один человек
Пассажир автомобиля пострадал в результате ДТП с автобусом на юго-западе Москвы, ему оказывается медицинская помощь, в автобусе пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T23:13
2024-12-07T23:13
происшествия
авто
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пассажир автомобиля пострадал в результате ДТП с автобусом на юго-западе Москвы, ему оказывается медицинская помощь, в автобусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 21.50 на улице Горчакова, в районе дома 21, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 802 маршрута … В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, ему оказывается медицинская помощь. В автобусе пострадавших нет", - рассказали в ведомстве. В Мосгортрансе уточнили, что, по предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля не уступил дорогу автобусу при перестроении. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, авто, москва, мосгортранс
Происшествия, Авто, Москва, Мосгортранс
На юго-западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал один человек

Мосгортранс: пассажир авто пострадал в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пассажир автомобиля пострадал в результате ДТП с автобусом на юго-западе Москвы, ему оказывается медицинская помощь, в автобусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
«
"Сегодня около 21.50 на улице Горчакова, в районе дома 21, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 802 маршрута … В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, ему оказывается медицинская помощь. В автобусе пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.
В Мосгортрансе уточнили, что, по предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля не уступил дорогу автобусу при перестроении. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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ПроисшествияАвтоМоскваМосгортранс
 
 
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