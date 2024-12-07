https://ria.ru/20241207/moskva-1987941839.html

На юго-западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал один человек

На юго-западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал один человек - РИА Новости, 07.12.2024

На юго-западе Москвы в ДТП с автобусом пострадал один человек

Пассажир автомобиля пострадал в результате ДТП с автобусом на юго-западе Москвы, ему оказывается медицинская помощь, в автобусе пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T23:13

2024-12-07T23:13

2024-12-07T23:13

происшествия

авто

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пассажир автомобиля пострадал в результате ДТП с автобусом на юго-западе Москвы, ему оказывается медицинская помощь, в автобусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 21.50 на улице Горчакова, в районе дома 21, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 802 маршрута … В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, ему оказывается медицинская помощь. В автобусе пострадавших нет", - рассказали в ведомстве. В Мосгортрансе уточнили, что, по предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля не уступил дорогу автобусу при перестроении. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20241031/dtp-1981047992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, мосгортранс