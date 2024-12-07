https://ria.ru/20241207/moldavija-1987867066.html

Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса

Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса - РИА Новости, 07.12.2024

Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса

Жителям Молдавии придется столкнуться с серьезными последствиями энергетического кризиса, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:08

2024-12-07T11:08

2024-12-07T11:08

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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Жителям Молдавии придется столкнуться с серьезными последствиями энергетического кризиса, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. В четверг премьер Дорин Речан заявил, что отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова и намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести режим ЧП в области энергетики. "Нет смысла замалчивать правду. По сути, страна осталась без газа. Речан не справился с функциональными обязанностями премьера и решил разрулить ситуацию в качестве председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и уже совсем в новой должности - и.о. министра энергетики. После такого провала, я бы не доверил ему перейти дорогу и купить бутылку кефира. Нас ждет ужасная зима", - написал Филат на своей странице в соцсети. По его словам, подобная политика правительства может привести к отставке премьера. Филат отмечает, что в любом случае Речану осталось руководить страной лишь до лета, когда в стране пройдут парламентские выборы и будет выбран новый премьер. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985450789.html

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молдавия, кишинев, россия, влад филат, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире