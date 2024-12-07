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Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса - РИА Новости, 07.12.2024
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11:08 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/moldavija-1987867066.html
Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса
Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса - РИА Новости, 07.12.2024
Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса
Жителям Молдавии придется столкнуться с серьезными последствиями энергетического кризиса, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T11:08
2024-12-07T11:08
молдавия
кишинев
россия
влад филат
дорин речан
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Жителям Молдавии придется столкнуться с серьезными последствиями энергетического кризиса, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. В четверг премьер Дорин Речан заявил, что отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова и намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести режим ЧП в области энергетики. "Нет смысла замалчивать правду. По сути, страна осталась без газа. Речан не справился с функциональными обязанностями премьера и решил разрулить ситуацию в качестве председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и уже совсем в новой должности - и.о. министра энергетики. После такого провала, я бы не доверил ему перейти дорогу и купить бутылку кефира. Нас ждет ужасная зима", - написал Филат на своей странице в соцсети. По его словам, подобная политика правительства может привести к отставке премьера. Филат отмечает, что в любом случае Речану осталось руководить страной лишь до лета, когда в стране пройдут парламентские выборы и будет выбран новый премьер. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985450789.html
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молдавия, кишинев, россия, влад филат, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Влад Филат, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, В мире
Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса

Экс-премьер Молдавии Филат: страну ждет ужасная зима из-за энергокризиса

© AP Photo / Yves LoggheВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Yves Logghe
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Жителям Молдавии придется столкнуться с серьезными последствиями энергетического кризиса, считает бывший премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
В четверг премьер Дорин Речан заявил, что отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова и намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести режим ЧП в области энергетики.
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24 ноября, 16:42
"Нет смысла замалчивать правду. По сути, страна осталась без газа. Речан не справился с функциональными обязанностями премьера и решил разрулить ситуацию в качестве председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и уже совсем в новой должности - и.о. министра энергетики. После такого провала, я бы не доверил ему перейти дорогу и купить бутылку кефира. Нас ждет ужасная зима", - написал Филат на своей странице в соцсети.
По его словам, подобная политика правительства может привести к отставке премьера. Филат отмечает, что в любом случае Речану осталось руководить страной лишь до лета, когда в стране пройдут парламентские выборы и будет выбран новый премьер.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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МолдавияКишиневРоссияВлад ФилатДорин РечанМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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