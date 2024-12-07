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"Часть сделки". На Западе раскрыли, за что Байден платит Зеленскому - РИА Новости, 07.12.2024
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17:48 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/molchanie-1987910799.html
"Часть сделки". На Западе раскрыли, за что Байден платит Зеленскому
"Часть сделки". На Западе раскрыли, за что Байден платит Зеленскому - РИА Новости, 07.12.2024
"Часть сделки". На Западе раскрыли, за что Байден платит Зеленскому
Джо Байден спешит выплатить все обещанные деньги Украине, чтобы выполнить условия сделки с Владимиром Зеленским, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:48
2024-12-07T17:48
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден спешит выплатить все обещанные деньги Украине, чтобы выполнить условия сделки с Владимиром Зеленским, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Единственное, о чем заботится умирающий режим Байдена, — это диктатура в Киеве. Лжецы, отвечающие за этого слабоумного, полны решимости выполнить свою часть "сделки" и обеспечить последнюю взятку Зеленскому, чтобы заплатить за его молчание и завершить сделку", — считает он.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки — порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241207/krizis-1987907148.html
https://ria.ru/20241207/begstvo-1987888705.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, джо байден, нато, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Дональд Трамп
"Часть сделки". На Западе раскрыли, за что Байден платит Зеленскому

Журналист Боуз заявил, что Байден спешит расплатиться с Зеленским за молчание

© AP Photo / Brendan SmialowskiНелегитимный президент Украины Владимир Зеленский
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден спешит выплатить все обещанные деньги Украине, чтобы выполнить условия сделки с Владимиром Зеленским, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Единственное, о чем заботится умирающий режим Байдена, — это диктатура в Киеве. Лжецы, отвечающие за этого слабоумного, полны решимости выполнить свою часть "сделки" и обеспечить последнюю взятку Зеленскому, чтобы заплатить за его молчание и завершить сделку", — считает он.
Украинские военные на дороге в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Вот-вот закипит". В США предупредили об угрозе из-за конфликта на Украине
Вчера, 17:03
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки — порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Покинуть навсегда": в Британии назвали еще одну причину бегства украинцев
Вчера, 15:06
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОДональд Трамп
 
 
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