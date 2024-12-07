"Часть сделки". На Западе раскрыли, за что Байден платит Зеленскому
Журналист Боуз заявил, что Байден спешит расплатиться с Зеленским за молчание
© AP Photo / Brendan SmialowskiНелегитимный президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Brendan Smialowski
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден спешит выплатить все обещанные деньги Украине, чтобы выполнить условия сделки с Владимиром Зеленским, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Единственное, о чем заботится умирающий режим Байдена, — это диктатура в Киеве. Лжецы, отвечающие за этого слабоумного, полны решимости выполнить свою часть "сделки" и обеспечить последнюю взятку Зеленскому, чтобы заплатить за его молчание и завершить сделку", — считает он.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки — порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.