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Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП в Харьковской области - РИА Новости, 07.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/minoborony-1987911643.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП в Харьковской области - РИА Новости, 07.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП в Харьковской области
Министерство обороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы оператора беспилотников группировки войск "Запад", который уничтожил украинскую БМП в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:55
2024-12-07T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
бмп-1
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы оператора беспилотников группировки войск "Запад", который уничтожил украинскую БМП в Харьковской области, закинув гранату ей в люк. Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки "Запад" в Харьковской области с помощью беспилотника выявили БМП-1 ВСУ, которая следовала на позиции для проведения ротации личного состава. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевую технику противника. Расчет боевого дрона с системой сбросов боеприпасов совершил скрытный марш-бросок к переднему краю. Оператор беспилотника выследил спешившуюся группу украинских солдат и выждал подходящий момент, после чего подлетел к вражеской бронемашине на минимальное расстояние и снайперски точно сбросил боеприпас ВОГ в люк БМП-1. "Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание, возгорание и уничтожение боевой машины пехоты боевиков ВСУ", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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Сброшенный оператором БПЛА боеприпас в люк БМП-1 противника
Минобороны РФ показало кадры ювелирной работы оператора БПЛА группировки «Запад» в Харьковской области: боеприпас сброшен в люк БМП-1 противника со снайперской точностью
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, бмп-1
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, БМП-1
Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП в Харьковской области

Минобороны показало, как российский дрон скинул гранату в люк украинской БМП

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы оператора беспилотников группировки войск "Запад", который уничтожил украинскую БМП в Харьковской области, закинув гранату ей в люк.
Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки "Запад" в Харьковской области с помощью беспилотника выявили БМП-1 ВСУ, которая следовала на позиции для проведения ротации личного состава. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевую технику противника. Расчет боевого дрона с системой сбросов боеприпасов совершил скрытный марш-бросок к переднему краю. Оператор беспилотника выследил спешившуюся группу украинских солдат и выждал подходящий момент, после чего подлетел к вражеской бронемашине на минимальное расстояние и снайперски точно сбросил боеприпас ВОГ в люк БМП-1.
«
"Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание, возгорание и уничтожение боевой машины пехоты боевиков ВСУ", - подчеркнули в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБМП-1
 
 
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