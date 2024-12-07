https://ria.ru/20241207/minoborony-1987911643.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП в Харьковской области - РИА Новости, 07.12.2024

Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП в Харьковской области

Министерство обороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы оператора беспилотников группировки войск "Запад", который уничтожил украинскую БМП в... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:55

2024-12-07T17:55

2024-12-07T17:55

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы украины

бмп-1

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы оператора беспилотников группировки войск "Запад", который уничтожил украинскую БМП в Харьковской области, закинув гранату ей в люк. Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки "Запад" в Харьковской области с помощью беспилотника выявили БМП-1 ВСУ, которая следовала на позиции для проведения ротации личного состава. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевую технику противника. Расчет боевого дрона с системой сбросов боеприпасов совершил скрытный марш-бросок к переднему краю. Оператор беспилотника выследил спешившуюся группу украинских солдат и выждал подходящий момент, после чего подлетел к вражеской бронемашине на минимальное расстояние и снайперски точно сбросил боеприпас ВОГ в люк БМП-1. "Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание, возгорание и уничтожение боевой машины пехоты боевиков ВСУ", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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Сброшенный оператором БПЛА боеприпас в люк БМП-1 противника Минобороны РФ показало кадры ювелирной работы оператора БПЛА группировки «Запад» в Харьковской области: боеприпас сброшен в люк БМП-1 противника со снайперской точностью 2024-12-07T17:55 true PT0M31S

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Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, бмп-1