https://ria.ru/20241207/mikroavtobusy-1987840919.html

Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек

Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек - РИА Новости, 07.12.2024

Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли, еще 28 ранены при столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре, сообщает портал Abidjan со ссылкой на коммюнике местных... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:31

2024-12-07T01:31

2024-12-07T01:31

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кот-д'ивуар

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли, еще 28 ранены при столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре, сообщает портал Abidjan со ссылкой на коммюнике местных властей. "В результате столкновения двух микроавтобусов погибли 26 человек", - пишет портал. ДТП произошло на юго-западе страны на трассе, соединяющей департаменты Далоа и Иссиа. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20221114/mikroavtobusy-1831467367.html

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в мире, кот-д'ивуар