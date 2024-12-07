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Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек
Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек - РИА Новости, 07.12.2024
Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек
По меньшей мере 26 человек погибли, еще 28 ранены при столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре, сообщает портал Abidjan со ссылкой на коммюнике местных... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:31
2024-12-07T01:31
2024-12-07T01:31
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли, еще 28 ранены при столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре, сообщает портал Abidjan со ссылкой на коммюнике местных властей. "В результате столкновения двух микроавтобусов погибли 26 человек", - пишет портал. ДТП произошло на юго-западе страны на трассе, соединяющей департаменты Далоа и Иссиа. Обстоятельства происшествия выясняются.
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в мире, кот-д'ивуар
Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек
При столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре погибли не менее 26 человек
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли, еще 28 ранены при столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре, сообщает портал Abidjan со ссылкой на коммюнике местных властей.
"В результате столкновения двух микроавтобусов погибли 26 человек", - пишет портал.
ДТП произошло на юго-западе страны на трассе, соединяющей департаменты Далоа и Иссиа.
Обстоятельства происшествия выясняются.