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Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек - РИА Новости, 07.12.2024
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01:31 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/mikroavtobusy-1987840919.html
Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек
Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек - РИА Новости, 07.12.2024
Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек
По меньшей мере 26 человек погибли, еще 28 ранены при столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре, сообщает портал Abidjan со ссылкой на коммюнике местных... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:31
2024-12-07T01:31
в мире
кот-д'ивуар
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли, еще 28 ранены при столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре, сообщает портал Abidjan со ссылкой на коммюнике местных властей. "В результате столкновения двух микроавтобусов погибли 26 человек", - пишет портал. ДТП произошло на юго-западе страны на трассе, соединяющей департаменты Далоа и Иссиа. Обстоятельства происшествия выясняются.
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в мире, кот-д'ивуар
В мире, Кот-д'Ивуар
Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек

При столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре погибли не менее 26 человек

© Depositphotos.com / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Depositphotos.com / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли, еще 28 ранены при столкновении двух микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре, сообщает портал Abidjan со ссылкой на коммюнике местных властей.
"В результате столкновения двух микроавтобусов погибли 26 человек", - пишет портал.
ДТП произошло на юго-западе страны на трассе, соединяющей департаменты Далоа и Иссиа.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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