https://ria.ru/20241207/mchs-1987844632.html
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии - РИА Новости, 07.12.2024
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии
При выборе домашней бытовой химии лучше избегать хлора, фосфатов, формальдегида, нашатырного спирта и фенолов в составе, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:52
2024-12-07T02:52
2024-12-07T05:49
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При выборе домашней бытовой химии лучше избегать хлора, фосфатов, формальдегида, нашатырного спирта и фенолов в составе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Специалисты рекомендуют избегать в составе бытовой химии следующих средств: хлора, фосфатов, фосфонатов, формальдегида, нашатырного спирта, нефтяных дистиллятов, крезолов, фенолов, нитробензолов и гипохлорита натрия", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241026/mchs-1980208316.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии
МЧС: при выборе бытовой химии лучше избегать хлора, фосфатов и фенолов в составе