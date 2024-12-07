https://ria.ru/20241207/mchs-1987844632.html

МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии

МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии - РИА Новости, 07.12.2024

МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии

При выборе домашней бытовой химии лучше избегать хлора, фосфатов, формальдегида, нашатырного спирта и фенолов в составе, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T02:52

2024-12-07T02:52

2024-12-07T05:49

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При выборе домашней бытовой химии лучше избегать хлора, фосфатов, формальдегида, нашатырного спирта и фенолов в составе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Специалисты рекомендуют избегать в составе бытовой химии следующих средств: хлора, фосфатов, фосфонатов, формальдегида, нашатырного спирта, нефтяных дистиллятов, крезолов, фенолов, нитробензолов и гипохлорита натрия", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241026/mchs-1980208316.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)