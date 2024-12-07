Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 07.12.2024 (обновлено: 05:49 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/mchs-1987844632.html
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии - РИА Новости, 07.12.2024
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии
При выборе домашней бытовой химии лучше избегать хлора, фосфатов, формальдегида, нашатырного спирта и фенолов в составе, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:52
2024-12-07T05:49
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/120573/71/1205737167_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_43fd6489b9a4f69ef879b582e6157e0e.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При выборе домашней бытовой химии лучше избегать хлора, фосфатов, формальдегида, нашатырного спирта и фенолов в составе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Специалисты рекомендуют избегать в составе бытовой химии следующих средств: хлора, фосфатов, фосфонатов, формальдегида, нашатырного спирта, нефтяных дистиллятов, крезолов, фенолов, нитробензолов и гипохлорита натрия", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241026/mchs-1980208316.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/120573/71/1205737167_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_af1b7d544fbc7b05654db715f51a7207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало о правилах выбора бытовой химии

МЧС: при выборе бытовой химии лучше избегать хлора, фосфатов и фенолов в составе

© Fotolia / Niki LoveПокупатель в отделе бытовой химии
Покупатель в отделе бытовой химии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Fotolia / Niki Love
Покупатель в отделе бытовой химии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При выборе домашней бытовой химии лучше избегать хлора, фосфатов, формальдегида, нашатырного спирта и фенолов в составе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Специалисты рекомендуют избегать в составе бытовой химии следующих средств: хлора, фосфатов, фосфонатов, формальдегида, нашатырного спирта, нефтяных дистиллятов, крезолов, фенолов, нитробензолов и гипохлорита натрия", — сказал собеседник агентства.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту
26 октября, 05:29
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала