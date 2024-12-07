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Умер продюсер "Полицейской академии" Пол Маслански - РИА Новости, 07.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:31 07.12.2024 (обновлено: 19:48 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/maslanski-1987922906.html
Умер продюсер "Полицейской академии" Пол Маслански
Умер продюсер "Полицейской академии" Пол Маслански - РИА Новости, 07.12.2024
Умер продюсер "Полицейской академии" Пол Маслански
Американский продюсер, сценарист и актер Пол Маслански, продюсировавший комедийную кинофраншизу "Полицейская академия", скончался на 92-м году жизни, сообщает... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T19:31
2024-12-07T19:48
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американский продюсер, сценарист и актер Пол Маслански, продюсировавший комедийную кинофраншизу "Полицейская академия", скончался на 92-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter. "Продюсер Пол Маслански... умер", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Маслански умер в понедельник в больнице в Калифорнии. Уточняется, что его смерть наступила по естественным причинам. Маслански участвовал в создании таких фильмов, как "Красная палатка" и "Синяя птица", а также спродюсировал кинофраншизу "Полицейская академия".
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Культура, Калифорния, Культура, Новости культуры, США, Пол Маслански
Умер продюсер "Полицейской академии" Пол Маслански

Hollywood Reporter: продюсер, сценарист, актер Маслански умер на 92-м году жизни

CC BY-SA 2.0 / John Mathew Smith / Пол Маслански
Пол Маслански - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
CC BY-SA 2.0 / John Mathew Smith /
Пол Маслански. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американский продюсер, сценарист и актер Пол Маслански, продюсировавший комедийную кинофраншизу "Полицейская академия", скончался на 92-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter.
«
"Продюсер Пол Маслански... умер", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Маслански умер в понедельник в больнице в Калифорнии.
Уточняется, что его смерть наступила по естественным причинам.
Маслански участвовал в создании таких фильмов, как "Красная палатка" и "Синяя птица", а также спродюсировал кинофраншизу "Полицейская академия".
 
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