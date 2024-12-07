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Умер продюсер "Полицейской академии" Пол Маслански

Умер продюсер "Полицейской академии" Пол Маслански - РИА Новости, 07.12.2024

Умер продюсер "Полицейской академии" Пол Маслански

Американский продюсер, сценарист и актер Пол Маслански, продюсировавший комедийную кинофраншизу "Полицейская академия", скончался на 92-м году жизни, сообщает... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T19:31

2024-12-07T19:31

2024-12-07T19:48

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американский продюсер, сценарист и актер Пол Маслански, продюсировавший комедийную кинофраншизу "Полицейская академия", скончался на 92-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter. "Продюсер Пол Маслански... умер", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Маслански умер в понедельник в больнице в Калифорнии. Уточняется, что его смерть наступила по естественным причинам. Маслански участвовал в создании таких фильмов, как "Красная палатка" и "Синяя птица", а также спродюсировал кинофраншизу "Полицейская академия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калифорния, культура, новости культуры, сша, пол маслански