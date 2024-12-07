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Лавров назвал главную задачу в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
17:19 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987908442.html
Лавров назвал главную задачу в Сирии
Лавров назвал главную задачу в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров назвал главную задачу в Сирии
Главной задачей сейчас в ситуации вокруг Сирии является остановка боевых столкновений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:19
2024-12-07T17:19
война в сирии
в мире
хама (мухафаза)
сирия
россия
сергей лавров
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Главной задачей сейчас в ситуации вокруг Сирии является остановка боевых столкновений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "…Сейчас на данном этапе главная задача - остановить боестолкновения", - сказал Лавров по итогам визита в Доху. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987905004.html
https://ria.ru/20241207/siriya-1987905432.html
хама (мухафаза)
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в мире, хама (мухафаза), сирия, россия, сергей лавров, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Хама (мухафаза), Сирия, Россия, Сергей Лавров, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров назвал главную задачу в Сирии

Лавров назвал остановку боестолкновений главной задачей в ситуации вокруг Сирии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Главной задачей сейчас в ситуации вокруг Сирии является остановка боевых столкновений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"…Сейчас на данном этапе главная задача - остановить боестолкновения", - сказал Лавров по итогам визита в Доху.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Лавров рассказал о совместных с Ираном и Турцией шагах по Сирии
Вчера, 16:47
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Лавров: наступление боевиков и групп оппозиции в Сирии готовилось давно - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров
Вчера, 16:47
 
Война в СирииВ миреХама (мухафаза)СирияРоссияСергей ЛавровВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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