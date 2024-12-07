https://ria.ru/20241207/lavrov-1987895846.html
Лавров рассказал о помощи России сирийской армии
Лавров рассказал о помощи России сирийской армии - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров рассказал о помощи России сирийской армии
Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:56
2024-12-07T15:56
2024-12-07T16:18
война в сирии
россия
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В военном плане Россия помогает сирийской армии помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме, и мы помогаем сирийской армии отразить атаки террористов", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.
https://ria.ru/20241207/asad-1987893504.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сергей лавров
Война в Сирии, Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сергей Лавров
Лавров рассказал о помощи России сирийской армии
Лавров заявил, что Россия помогает армии Сирии отражать атаки террористов