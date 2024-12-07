https://ria.ru/20241207/lavrov-1987895846.html

Лавров рассказал о помощи России сирийской армии

Лавров рассказал о помощи России сирийской армии - РИА Новости, 07.12.2024

Лавров рассказал о помощи России сирийской армии

Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:56

2024-12-07T15:56

2024-12-07T16:18

война в сирии

россия

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

сергей лавров

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В военном плане Россия помогает сирийской армии помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме, и мы помогаем сирийской армии отразить атаки террористов", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

https://ria.ru/20241207/asad-1987893504.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сергей лавров