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Лавров рассказал о помощи России сирийской армии - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:56 07.12.2024 (обновлено: 16:18 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987895846.html
Лавров рассказал о помощи России сирийской армии
Лавров рассказал о помощи России сирийской армии - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров рассказал о помощи России сирийской армии
Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:56
2024-12-07T16:18
война в сирии
россия
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
сергей лавров
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.&quot;В военном плане Россия помогает сирийской армии помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме, и мы помогаем сирийской армии отразить атаки террористов&quot;, - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.
https://ria.ru/20241207/asad-1987893504.html
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россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сергей лавров
Война в Сирии, Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сергей Лавров
Лавров рассказал о помощи России сирийской армии

Лавров заявил, что Россия помогает армии Сирии отражать атаки террористов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"В военном плане Россия помогает сирийской армии помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме, и мы помогаем сирийской армии отразить атаки террористов", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

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