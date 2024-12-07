https://ria.ru/20241207/lavrov-1987884218.html
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в субботу на полях Дохийского форума провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они обсудили... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:33
2024-12-07T14:33
2024-12-07T14:40
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в субботу на полях Дохийского форума провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они обсудили главные темы форума, включая ситуацию в Сирии и Палестине, сообщила канцелярия эмира на ее сайте."На встрече были рассмотрены отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, обсужден ряд тем, представляющих взаимный интерес, а также наиболее актуальные темы повестки дня форума", - отмечается в сообщении канцелярии.Двухдневный Дохийский форум открылся в 26-й раз в субботу в столице Катара. В нем принимают участие главы многих стран, их правительств, министры и эксперты.
https://ria.ru/20241206/turtsiya-1987835210.html
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в мире, катар, сирия, палестина, тамим бен хамад аль тани, сергей лавров, доха, россия
В мире, Катар, Сирия, Палестина, Тамим бен Хамад Аль Тани, Сергей Лавров, Доха, Россия
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине на встрече в Дохе