Рейтинг@Mail.ru
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 07.12.2024 (обновлено: 14:40 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987884218.html
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в субботу на полях Дохийского форума провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они обсудили... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:33
2024-12-07T14:40
в мире
катар
сирия
палестина
тамим бен хамад аль тани
сергей лавров
доха
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100354/07/1003540771_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f302c5bc7202c10b315218251b8b7ccb.jpg
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в субботу на полях Дохийского форума провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они обсудили главные темы форума, включая ситуацию в Сирии и Палестине, сообщила канцелярия эмира на ее сайте."На встрече были рассмотрены отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, обсужден ряд тем, представляющих взаимный интерес, а также наиболее актуальные темы повестки дня форума", - отмечается в сообщении канцелярии.Двухдневный Дохийский форум открылся в 26-й раз в субботу в столице Катара. В нем принимают участие главы многих стран, их правительств, министры и эксперты.
https://ria.ru/20241206/turtsiya-1987835210.html
катар
сирия
палестина
доха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100354/07/1003540771_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_43d24ff9ff3c91b91e74dca14ad94d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, сирия, палестина, тамим бен хамад аль тани, сергей лавров, доха, россия
В мире, Катар, Сирия, Палестина, Тамим бен Хамад Аль Тани, Сергей Лавров, Доха, Россия
Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине

Лавров и эмир Катара обсудили ситуацию в Сирии и Палестине на встрече в Дохе

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в субботу на полях Дохийского форума провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, они обсудили главные темы форума, включая ситуацию в Сирии и Палестине, сообщила канцелярия эмира на ее сайте.
"На встрече были рассмотрены отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, обсужден ряд тем, представляющих взаимный интерес, а также наиболее актуальные темы повестки дня форума", - отмечается в сообщении канцелярии.
Двухдневный Дохийский форум открылся в 26-й раз в субботу в столице Катара. В нем принимают участие главы многих стран, их правительств, министры и эксперты.
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Турция заявит о поддержке целостности Сирии на встрече в Дохе
6 декабря, 23:16
 
В миреКатарСирияПалестинаТамим бен Хамад Аль ТаниСергей ЛавровДохаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала