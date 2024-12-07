https://ria.ru/20241207/lavrov-1987877922.html

Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии - РИА Новости, 07.12.2024

Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:31

2024-12-07T13:31

2024-12-07T13:31

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Встреча проходит на полях проходящего в Катаре 7-8 декабря 22-го Дохийского форума. Как ожидается, позже в субботу в Дохе также состоится встреча глав МИД стран-участниц астанинского формата по урегулированию в Сирии (РФ, Иран, Турция).

https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сирия, катар, сергей лавров, гейр педерсен, обострение ситуации в сирии — 2024, оон