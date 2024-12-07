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Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
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13:31 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987877922.html
Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии
Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:31
2024-12-07T13:31
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Встреча проходит на полях проходящего в Катаре 7-8 декабря 22-го Дохийского форума. Как ожидается, позже в субботу в Дохе также состоится встреча глав МИД стран-участниц астанинского формата по урегулированию в Сирии (РФ, Иран, Турция).
https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html
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в мире, россия, сирия, катар, сергей лавров, гейр педерсен, обострение ситуации в сирии — 2024, оон
В мире, Россия, Сирия, Катар, Сергей Лавров, Гейр Педерсен, Обострение ситуации в Сирии — 2024, ООН
Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Педерсеном в Катаре

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Встреча проходит на полях проходящего в Катаре 7-8 декабря 22-го Дохийского форума. Как ожидается, позже в субботу в Дохе также состоится встреча глав МИД стран-участниц астанинского формата по урегулированию в Сирии (РФ, Иран, Турция).
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Катаре предупредили о возможной гражданской войне в Сирии
Вчера, 11:36
 
В миреРоссияСирияКатарСергей ЛавровГейр ПедерсенОбострение ситуации в Сирии — 2024ООН
 
 
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