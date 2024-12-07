https://ria.ru/20241207/lavrov-1987877922.html
Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии
Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:31
2024-12-07T13:31
2024-12-07T13:31
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Встреча проходит на полях проходящего в Катаре 7-8 декабря 22-го Дохийского форума. Как ожидается, позже в субботу в Дохе также состоится встреча глав МИД стран-участниц астанинского формата по урегулированию в Сирии (РФ, Иран, Турция).
https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сирия, катар, сергей лавров, гейр педерсен, обострение ситуации в сирии — 2024, оон
В мире, Россия, Сирия, Катар, Сергей Лавров, Гейр Педерсен, Обострение ситуации в Сирии — 2024, ООН
Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии
Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Педерсеном в Катаре