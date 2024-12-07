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Губернатор Кухарук рассказал о развитии центра "Добрино" в Югре - РИА Новости, 07.12.2024
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:31 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/kukharuk-1987928818.html
Губернатор Кухарук рассказал о развитии центра "Добрино" в Югре
Губернатор Кухарук рассказал о развитии центра "Добрино" в Югре - РИА Новости, 07.12.2024
Губернатор Кухарук рассказал о развитии центра "Добрино" в Югре
Губернатор Югры Руслан Кухарук на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе" рассказал о планах на 2025 год круглогодичного молодежного... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T20:31
2024-12-07T20:31
ханты-мансийский автономный округ
общество
россия
ханты-мансийск
владимир путин
руслан кухарук
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
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ТЮМЕНЬ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Югры Руслан Кухарук на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе" рассказал о планах на 2025 год круглогодичного молодежного образовательного центра "Добрино", который был открыт в окгруге президентом России Владимиром Путиным, сообщает департамент внутренней политики округа. Центр "Добрино" - победитель всероссийского конкурса Росмолодежи по созданию круглогодичных центров компетенций по направлению "Общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества". С начала работы в этом году в деятельность центра вовлечено более трех тысяч человек из 89 регионов России и девяти стран. Проект рассчитан на то, чтобы сопровождать проекты от идеи до реализации социально ориентированных некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, инициативных, неравнодушных людей, которые нуждаются в поддержке. "Это возможность быть той самой площадкой, на которой в круглогодичном режиме будет осуществляться подготовка кадров, реализация образовательных проектов, форумов, … которые реализуются в том числе через платформу добро.рф, форум "Мы вместе", Для нас 2025 год - это большие программы, большие мероприятия, которые в том числе посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует слова Кухарука департамент. В центре "Добрино" формируются новые подходы к поддержке СОНКО, реализуются образовательные мероприятия, направленные на выработку решений, отвечающих на запросы целевой аудитории. Центром были организованы образовательная программа "Горизонты устойчивости" для представителей некоммерческих организаций, форум социальных партнеров программы "Обучение служением" для представителей образовательных и некоммерческих организаций. Совместно с Россотрудничеством реализована программа "Новое поколение" для лидеров некоммерческих организаций стран СНГ. Также центр стал площадкой проведения таких всероссийских мероприятий, как форум волонтеров культуры, форум социального призвания "Добрино", форум "серебряных" добровольцев. Отмечается, что пока "Добрино" работает на базе действующей инфраструктуры Ханты-Мансийска, но уже в ближайшее время регион приступит к разработке проектно-сметной документации для строительства самого центра. Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия "Мы вместе" — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
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общество, россия, ханты-мансийск, владимир путин, руслан кухарук, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Россия, Ханты-Мансийск, Владимир Путин, Руслан Кухарук, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ
Губернатор Кухарук рассказал о развитии центра "Добрино" в Югре

Губернатор Кухарук рассказал о планах развитии центра "Добрино" в Югре на 2025 г

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Югры Руслан Кухарук на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе" рассказал о планах на 2025 год круглогодичного молодежного образовательного центра "Добрино", который был открыт в окгруге президентом России Владимиром Путиным, сообщает департамент внутренней политики округа.
Центр "Добрино" - победитель всероссийского конкурса Росмолодежи по созданию круглогодичных центров компетенций по направлению "Общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества". С начала работы в этом году в деятельность центра вовлечено более трех тысяч человек из 89 регионов России и девяти стран. Проект рассчитан на то, чтобы сопровождать проекты от идеи до реализации социально ориентированных некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, инициативных, неравнодушных людей, которые нуждаются в поддержке.
«
"Это возможность быть той самой площадкой, на которой в круглогодичном режиме будет осуществляться подготовка кадров, реализация образовательных проектов, форумов, … которые реализуются в том числе через платформу добро.рф, форум "Мы вместе", Для нас 2025 год - это большие программы, большие мероприятия, которые в том числе посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует слова Кухарука департамент.
В центре "Добрино" формируются новые подходы к поддержке СОНКО, реализуются образовательные мероприятия, направленные на выработку решений, отвечающих на запросы целевой аудитории. Центром были организованы образовательная программа "Горизонты устойчивости" для представителей некоммерческих организаций, форум социальных партнеров программы "Обучение служением" для представителей образовательных и некоммерческих организаций. Совместно с Россотрудничеством реализована программа "Новое поколение" для лидеров некоммерческих организаций стран СНГ. Также центр стал площадкой проведения таких всероссийских мероприятий, как форум волонтеров культуры, форум социального призвания "Добрино", форум "серебряных" добровольцев.
Отмечается, что пока "Добрино" работает на базе действующей инфраструктуры Ханты-Мансийска, но уже в ближайшее время регион приступит к разработке проектно-сметной документации для строительства самого центра.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия "Мы вместе" — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоРоссияХанты-МансийскВладимир ПутинРуслан КухарукФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГ
 
 
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