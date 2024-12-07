https://ria.ru/20241207/krest-1987870447.html

РКК восстановил семейные связи 1,3 тысячи человек в Курской области

РКК восстановил семейные связи 1,3 тысячи человек в Курской области - РИА Новости, 07.12.2024

РКК восстановил семейные связи 1,3 тысячи человек в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) восстановил семейные связи с более 1,3 тысячи человек в Курской области, сообщили в организации. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:52

2024-12-07T11:52

2024-12-07T11:52

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

ркк "энергия"

вооруженные силы украины

красный крест

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) восстановил семейные связи с более 1,3 тысячи человек в Курской области, сообщили в организации. "За период работы установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1328 лицами. Гражданских лиц 1025, военнослужащих - 303", - следует из данных инфографики, опубликованной в официальном Telegram-канале РКК. В Российском Красном Кресте рассказали, что количество обращений о восстановлении семейных связей, утраченных в следствии нападения ВСУ на Курскую область, составляет 6466. "Одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых. Российский Красный Крест работает со всеми заявителями", - уточнили в организации. Более того в РКК поступило 10 303 звонков для оказания психологической поддержки и уточнения информации по поступившим обращениям. "Один человек может обратиться в Российский Красный Крест для розыска нескольких человек", - прокомментировали в РКК. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html

https://ria.ru/20241123/poisk-1985335777.html

https://ria.ru/20241031/bilayn-1980924607.html

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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, ркк "энергия", вооруженные силы украины, красный крест, общество