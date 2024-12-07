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"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу - РИА Новости, 07.12.2024
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00:53 07.12.2024 (обновлено: 01:04 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/kosovo-1987839547.html
"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу
"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу - РИА Новости, 07.12.2024
"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу
Специальная прокуратура в Гааге обвинила "экс-президента" самопровозглашенного Косово Хашима Тачи в препятствовании судебному процессу из-за его попыток... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T00:53
2024-12-07T01:04
в мире
косово
гаага
албания
хашим тачи
рамуш харадинай
дик марти
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальная прокуратура в Гааге обвинила "экс-президента" самопровозглашенного Косово Хашима Тачи в препятствовании судебному процессу из-за его попыток повлиять на свидетелей, а также в неуважении к суду. "Господину Тачи предъявлено обвинение по трем пунктам в связи с попыткой помешать… официальным лицам выполнять служебные обязанности, по четырем пунктам нарушения тайны судебного разбирательства и по четырем пунктам неуважения к суду", - говорится в заявлении на сайте суда. Согласно обвинению, Тачи поручил четырем также обвиненным по его делу сообщникам, в числе которых экс-глава спецслужбы Косово Башким Смакай, повлиять на свидетелей, предоставив конфиденциальную информацию о них. Тачи должен появиться на слушаниях в воскресенье. Специальный суд в Гааге проводит слушания по делу "экс-президента" самопровозглашенной республики Косово и бывшего полевого командира ОАК Хашима Тачи, бывших спикеров косовского парламента Якупа Красничи и Кадри Весели, экс-депутата партии "Самоопределение" Реджепа Селими, которые заявили, что полностью невиновны. Все они обвиняются Спецпрокуратурой (SPO) в военных преступлениях в ходе конфликта 1998-1999 годов на территории Косово и северной Албании, жертвами которых являются "сотни гражданских лиц". Согласно Спецпрокуратуре, Тачи, Весели, Красничи и Селими ответственны за убийства как минимум 102 человек. Обвинители SPO отметили, что преступления совершались систематически и непрерывно "ради осуществления совместной преступной цели". Прокуроры продемонстрировали карту с лагерями по "оперативным зонам" ОАК и объектами, где содержались жертвы, которых пытали и содержали в негуманных условиях. Среди них были сельхозработники, преподаватели, журналисты, политически несогласные граждане. Каждому из обвиняемых вменяется индивидуальная уголовная ответственность по шести пунктам за преступления против человечности - гонения, лишение свободы, негуманное отношение, пытки, убийства, насильственное исчезновение лиц - и по четырем пунктам за военные преступления: незаконное лишение свободы, жестокое обращение, пытки и убийства. В отношении Тачи Специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления в 2020 году, он подал в отставку с поста "президента" Косово, был задержан и взят под стражу в Гааге. В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской Освободительной армии Косово были вызваны в Гаагу для дачи показаний по делам о военных преступлениях. Среди них бывший полевой командир и бывший "премьер" Рамуш Харадинай, который в июле 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину. В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в апреле, что Москва рассчитывает, что Специальный суд в Гааге по делу боевиков из Косово, в том числе "экс-президента", будет действовать профессионально и беспристрастно.
https://ria.ru/20241130/reuters-1986595455.html
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в мире, косово, гаага, албания, хашим тачи, рамуш харадинай, дик марти, объединенная авиастроительная корпорация (оак), совет европы
В мире, Косово, Гаага, Албания, Хашим Тачи, Рамуш Харадинай, Дик Марти, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Совет Европы
"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу

Прокуратура в Гааге обвинила Хашима Тачи в препятствовании судебному процессу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХашим Тачи
Хашим Тачи - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хашим Тачи . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальная прокуратура в Гааге обвинила "экс-президента" самопровозглашенного Косово Хашима Тачи в препятствовании судебному процессу из-за его попыток повлиять на свидетелей, а также в неуважении к суду.
"Господину Тачи предъявлено обвинение по трем пунктам в связи с попыткой помешать… официальным лицам выполнять служебные обязанности, по четырем пунктам нарушения тайны судебного разбирательства и по четырем пунктам неуважения к суду", - говорится в заявлении на сайте суда.
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Согласно обвинению, Тачи поручил четырем также обвиненным по его делу сообщникам, в числе которых экс-глава спецслужбы Косово Башким Смакай, повлиять на свидетелей, предоставив конфиденциальную информацию о них.
Тачи должен появиться на слушаниях в воскресенье.
Специальный суд в Гааге проводит слушания по делу "экс-президента" самопровозглашенной республики Косово и бывшего полевого командира ОАК Хашима Тачи, бывших спикеров косовского парламента Якупа Красничи и Кадри Весели, экс-депутата партии "Самоопределение" Реджепа Селими, которые заявили, что полностью невиновны. Все они обвиняются Спецпрокуратурой (SPO) в военных преступлениях в ходе конфликта 1998-1999 годов на территории Косово и северной Албании, жертвами которых являются "сотни гражданских лиц".
Согласно Спецпрокуратуре, Тачи, Весели, Красничи и Селими ответственны за убийства как минимум 102 человек. Обвинители SPO отметили, что преступления совершались систематически и непрерывно "ради осуществления совместной преступной цели". Прокуроры продемонстрировали карту с лагерями по "оперативным зонам" ОАК и объектами, где содержались жертвы, которых пытали и содержали в негуманных условиях. Среди них были сельхозработники, преподаватели, журналисты, политически несогласные граждане.
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Каждому из обвиняемых вменяется индивидуальная уголовная ответственность по шести пунктам за преступления против человечности - гонения, лишение свободы, негуманное отношение, пытки, убийства, насильственное исчезновение лиц - и по четырем пунктам за военные преступления: незаконное лишение свободы, жестокое обращение, пытки и убийства.
В отношении Тачи Специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления в 2020 году, он подал в отставку с поста "президента" Косово, был задержан и взят под стражу в Гааге.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской Освободительной армии Косово были вызваны в Гаагу для дачи показаний по делам о военных преступлениях. Среди них бывший полевой командир и бывший "премьер" Рамуш Харадинай, который в июле 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в апреле, что Москва рассчитывает, что Специальный суд в Гааге по делу боевиков из Косово, в том числе "экс-президента", будет действовать профессионально и беспристрастно.
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В миреКосовоГаагаАлбанияХашим ТачиРамуш ХарадинайДик МартиОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Совет Европы
 
 
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