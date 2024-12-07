https://ria.ru/20241207/kosovo-1987839547.html

"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу

"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу - РИА Новости, 07.12.2024

"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу

Специальная прокуратура в Гааге обвинила "экс-президента" самопровозглашенного Косово Хашима Тачи в препятствовании судебному процессу из-за его попыток... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T00:53

2024-12-07T00:53

2024-12-07T01:04

в мире

косово

гаага

албания

хашим тачи

рамуш харадинай

дик марти

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16586/08/165860871_0:330:3000:2018_1920x0_80_0_0_d48748638b767ed8d7270072b4bcbac8.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальная прокуратура в Гааге обвинила "экс-президента" самопровозглашенного Косово Хашима Тачи в препятствовании судебному процессу из-за его попыток повлиять на свидетелей, а также в неуважении к суду. "Господину Тачи предъявлено обвинение по трем пунктам в связи с попыткой помешать… официальным лицам выполнять служебные обязанности, по четырем пунктам нарушения тайны судебного разбирательства и по четырем пунктам неуважения к суду", - говорится в заявлении на сайте суда. Согласно обвинению, Тачи поручил четырем также обвиненным по его делу сообщникам, в числе которых экс-глава спецслужбы Косово Башким Смакай, повлиять на свидетелей, предоставив конфиденциальную информацию о них. Тачи должен появиться на слушаниях в воскресенье. Специальный суд в Гааге проводит слушания по делу "экс-президента" самопровозглашенной республики Косово и бывшего полевого командира ОАК Хашима Тачи, бывших спикеров косовского парламента Якупа Красничи и Кадри Весели, экс-депутата партии "Самоопределение" Реджепа Селими, которые заявили, что полностью невиновны. Все они обвиняются Спецпрокуратурой (SPO) в военных преступлениях в ходе конфликта 1998-1999 годов на территории Косово и северной Албании, жертвами которых являются "сотни гражданских лиц". Согласно Спецпрокуратуре, Тачи, Весели, Красничи и Селими ответственны за убийства как минимум 102 человек. Обвинители SPO отметили, что преступления совершались систематически и непрерывно "ради осуществления совместной преступной цели". Прокуроры продемонстрировали карту с лагерями по "оперативным зонам" ОАК и объектами, где содержались жертвы, которых пытали и содержали в негуманных условиях. Среди них были сельхозработники, преподаватели, журналисты, политически несогласные граждане. Каждому из обвиняемых вменяется индивидуальная уголовная ответственность по шести пунктам за преступления против человечности - гонения, лишение свободы, негуманное отношение, пытки, убийства, насильственное исчезновение лиц - и по четырем пунктам за военные преступления: незаконное лишение свободы, жестокое обращение, пытки и убийства. В отношении Тачи Специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления в 2020 году, он подал в отставку с поста "президента" Косово, был задержан и взят под стражу в Гааге. В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской Освободительной армии Косово были вызваны в Гаагу для дачи показаний по делам о военных преступлениях. Среди них бывший полевой командир и бывший "премьер" Рамуш Харадинай, который в июле 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину. В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в апреле, что Москва рассчитывает, что Специальный суд в Гааге по делу боевиков из Косово, в том числе "экс-президента", будет действовать профессионально и беспристрастно.

https://ria.ru/20241130/reuters-1986595455.html

https://ria.ru/20241001/kosovo-1975719244.html

https://ria.ru/20240716/kosovo-1960067042.html

косово

гаага

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, гаага, албания, хашим тачи, рамуш харадинай, дик марти, объединенная авиастроительная корпорация (оак), совет европы