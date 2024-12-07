https://ria.ru/20241207/koreya-1987871038.html

В Южной Корее проходит голосование по импичменту президента

В Южной Корее проходит голосование по импичменту президента - РИА Новости, 07.12.2024

В Южной Корее проходит голосование по импичменту президента

Только один депутат от правящей партии "Гражданская сила" присутствует в зале заседаний Национального собрания Южной Кореи на голосовании по импичменту... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:00

2024-12-07T12:00

2024-12-07T12:35

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СЕУЛ, 7 дек - РИА Новости. Только один депутат от правящей партии "Гражданская сила" присутствует в зале заседаний Национального собрания Южной Кореи на голосовании по импичменту президенту Юн Сок Ёля, свидетельствуют кадры интернет-трансляции пленарного заседания.После голосования по вопросу проведения специального расследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи все депутаты правящей партии покинули зал для голосования. Этот законопроект в итоге не был принят, 102 представителя "Гражданской силы" высказались против.Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию для импичмента президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Для объявления импичмента президенту необходимо 200 из 300 голосов Национального собрания. Оппозиция в совокупности имеет 192 голоса, для успешного голосования необходимо участие как минимум восьми депутатов от правящей партии.

https://ria.ru/20241207/koreya-1987847235.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, обстановка в южной корее