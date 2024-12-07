Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее проходит голосование по импичменту президента - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 07.12.2024 (обновлено: 12:35 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/koreya-1987871038.html
В Южной Корее проходит голосование по импичменту президента
В Южной Корее проходит голосование по импичменту президента - РИА Новости, 07.12.2024
В Южной Корее проходит голосование по импичменту президента
Только один депутат от правящей партии "Гражданская сила" присутствует в зале заседаний Национального собрания Южной Кореи на голосовании по импичменту... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:00
2024-12-07T12:35
в мире
южная корея
обстановка в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987871160_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_19cb33bad5a683ed28e959dcbc7ed91c.jpg
СЕУЛ, 7 дек - РИА Новости. Только один депутат от правящей партии "Гражданская сила" присутствует в зале заседаний Национального собрания Южной Кореи на голосовании по импичменту президенту Юн Сок Ёля, свидетельствуют кадры интернет-трансляции пленарного заседания.После голосования по вопросу проведения специального расследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи все депутаты правящей партии покинули зал для голосования. Этот законопроект в итоге не был принят, 102 представителя "Гражданской силы" высказались против.Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию для импичмента президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Для объявления импичмента президенту необходимо 200 из 300 голосов Национального собрания. Оппозиция в совокупности имеет 192 голоса, для успешного голосования необходимо участие как минимум восьми депутатов от правящей партии.
https://ria.ru/20241207/koreya-1987847235.html
https://ria.ru/20241207/koreya-1987847777.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987871160_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_00ea907d133e5ba85c7fc6de861943fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Обстановка в Южной Корее
В Южной Корее проходит голосование по импичменту президента

На голосовании по импичменту в Южной Корее остался один депутат правящей партии

© AP Photo / Jeon Heon-kyunПленарное заседание в Южной Корее. 7 декабря 2024
Пленарное заседание в Южной Корее. 7 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Jeon Heon-kyun
Пленарное заседание в Южной Корее. 7 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 7 дек - РИА Новости. Только один депутат от правящей партии "Гражданская сила" присутствует в зале заседаний Национального собрания Южной Кореи на голосовании по импичменту президенту Юн Сок Ёля, свидетельствуют кадры интернет-трансляции пленарного заседания.
После голосования по вопросу проведения специального расследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи все депутаты правящей партии покинули зал для голосования. Этот законопроект в итоге не был принят, 102 представителя "Гражданской силы" высказались против.
Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Президент Южной Кореи заявил, что не станет избегать ответственности
Вчера, 04:29
Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию для импичмента президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
Для объявления импичмента президенту необходимо 200 из 300 голосов Национального собрания. Оппозиция в совокупности имеет 192 голоса, для успешного голосования необходимо участие как минимум восьми депутатов от правящей партии.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу
Вчера, 04:51
 
В миреЮжная КореяОбстановка в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала