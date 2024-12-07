https://ria.ru/20241207/koreya-1987847777.html
Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу
Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу - РИА Новости, 07.12.2024
Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что доверит правящей партии страны "Гражданская сила" решать свою политическую судьбу, а также стабилизировать ситуацию РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T04:51
2024-12-07T04:51
2024-12-07T04:51
в мире
южная корея
юн сок ель
гражданская сила
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что доверит правящей партии страны "Гражданская сила" решать свою политическую судьбу, а также стабилизировать ситуацию в стране, передает агентство Франс Пресс. "Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту", - приводит агентство слова президента Южной Кореи.
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в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Гражданская сила
Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу
Юн Сок Ель доверит свою политическую судьбу правящей партии Гражданская Сила