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Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу - РИА Новости, 07.12.2024
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04:51 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/koreya-1987847777.html
Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу
Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу - РИА Новости, 07.12.2024
Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что доверит правящей партии страны "Гражданская сила" решать свою политическую судьбу, а также стабилизировать ситуацию РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T04:51
2024-12-07T04:51
в мире
южная корея
юн сок ель
гражданская сила
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что доверит правящей партии страны "Гражданская сила" решать свою политическую судьбу, а также стабилизировать ситуацию в стране, передает агентство Франс Пресс. "Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту", - приводит агентство слова президента Южной Кореи.
https://ria.ru/20241207/koreya-1987847235.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Гражданская сила
Президент Южной Кореи доверит правящей партии свою политическую судьбу

Юн Сок Ель доверит свою политическую судьбу правящей партии Гражданская Сила

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / South Korea Presidential Office
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что доверит правящей партии страны "Гражданская сила" решать свою политическую судьбу, а также стабилизировать ситуацию в стране, передает агентство Франс Пресс.
"Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту", - приводит агентство слова президента Южной Кореи.
Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Президент Южной Кореи заявил, что не станет избегать ответственности
04:29
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльГражданская сила
 
 
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