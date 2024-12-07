https://ria.ru/20241207/koreya-1987847439.html
Парламент Южной Кореи проголосует по расследованию в отношении первой леди
Парламент Южной Кореи проголосует по расследованию в отношении первой леди - РИА Новости, 07.12.2024
Парламент Южной Кореи проголосует по расследованию в отношении первой леди
Парламент Южной Кореи проголосует по призыву к расследованию в отношении первой леди страны Ким Гон Хи перед рассмотрением импичмента президента, передает... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T04:42
2024-12-07T04:42
2024-12-07T04:42
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Парламент Южной Кореи проголосует по призыву к расследованию в отношении первой леди страны Ким Гон Хи перед рассмотрением импичмента президента, передает агентство Рёнхап. "Парламент проведет новое голосование по предложению о призыве к расследованию обвинений в коррупции и вмешательстве в выборы в отношении Ким Гон Хи", - пишет агентство. Отмечается, что голосование пройдет непосредственно перед рассмотрением предложения об импичменте президента страны.
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в мире, южная корея, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Обстановка в Южной Корее
Парламент Южной Кореи проголосует по расследованию в отношении первой леди
Yonhap: парламент Южной Кореи проголосует о расследовании в отношении Ким Гон Хи