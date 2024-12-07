https://ria.ru/20241207/koreya-1987847439.html

Парламент Южной Кореи проголосует по расследованию в отношении первой леди

Парламент Южной Кореи проголосует по расследованию в отношении первой леди - РИА Новости, 07.12.2024

Парламент Южной Кореи проголосует по расследованию в отношении первой леди

Парламент Южной Кореи проголосует по призыву к расследованию в отношении первой леди страны Ким Гон Хи перед рассмотрением импичмента президента, передает... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T04:42

2024-12-07T04:42

2024-12-07T04:42

в мире

южная корея

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569950304_0:81:3352:1967_1920x0_80_0_0_334e00815910c69873b9e52a0589c01b.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Парламент Южной Кореи проголосует по призыву к расследованию в отношении первой леди страны Ким Гон Хи перед рассмотрением импичмента президента, передает агентство Рёнхап. "Парламент проведет новое голосование по предложению о призыве к расследованию обвинений в коррупции и вмешательстве в выборы в отношении Ким Гон Хи", - пишет агентство. Отмечается, что голосование пройдет непосредственно перед рассмотрением предложения об импичменте президента страны.

https://ria.ru/20241207/koreya-1987846362.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, обстановка в южной корее