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Британская контрразведка тратит ресурсы на борьбу с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2024
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02:06 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/kontrrazvedka-1987842663.html
Британская контрразведка тратит ресурсы на борьбу с Россией, пишут СМИ
Британская контрразведка тратит ресурсы на борьбу с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2024
Британская контрразведка тратит ресурсы на борьбу с Россией, пишут СМИ
Британская контрразведка MI5 вместо борьбы с терроризмом тратит ресурсы на борьбу с угрозами со стороны якобы враждебных государств, в том числе России, пишет... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:06
2024-12-07T02:06
в мире
россия
москва
великобритания
мария захарова
служба безопасности великобритании mi5
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Британская контрразведка MI5 вместо борьбы с терроризмом тратит ресурсы на борьбу с угрозами со стороны якобы враждебных государств, в том числе России, пишет британская газета Times со ссылкой на главу службы Кена Маккалума. Ранее в заявлении посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости, говорилось, что власти Великобритании усиливают антироссийскую пропаганду и дезинформацию для отвлечения внимания от тревожных тенденций в своей экономике, а также на фоне осознания близящегося краха "украинского проекта". "MI5 вынуждена "сокращать" свой фокус на контртерроризме, чтобы справляться с растущей угрозой со стороны России и других враждебных государств", - говорится в публикации Times со ссылкой на слова Маккалума. В подкасте с уходящим в конце года в отставку секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом, отрывок из которого оказался в распоряжении газеты, Маккалум говорит, что у MI5 ограничены ресурсы. По его словам, из-за "враждебных государств", среди которых он называет Россию, Китай и Иран, приходится делать "неудобные выборы". Он также говорит, что у MI5 были своеобразные "каникулы" от противоборствующих крупных игроков на политической арене около 20-30 лет, однако сейчас ситуация изменилась. "В последние годы нам пришлось сделать несколько неудобных выборов: как мы можем немного сократить объем наших ресурсов, которые мы тратим на борьбу с терроризмом, чтобы быть готовыми встретить эти более масштабные и более сложные, в некоторых отношениях, угрозы со стороны национальных государств", - заявил глава MI5. Ранее ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов, вспыхнувших в Британии после нападения на детей в английском Саутпорте, якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.
https://ria.ru/20241206/voennye-1987626615.html
https://ria.ru/20241204/pomosch-1987327097.html
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986563016.html
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в мире, россия, москва, великобритания, мария захарова, служба безопасности великобритании mi5
В мире, Россия, Москва, Великобритания, Мария Захарова, Служба безопасности Великобритании MI5
Британская контрразведка тратит ресурсы на борьбу с Россией, пишут СМИ

Times: MI5 вместо борьбы с терроризмом тратит ресурсы на борьбу с Россией

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Британская контрразведка MI5 вместо борьбы с терроризмом тратит ресурсы на борьбу с угрозами со стороны якобы враждебных государств, в том числе России, пишет британская газета Times со ссылкой на главу службы Кена Маккалума.
Ранее в заявлении посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости, говорилось, что власти Великобритании усиливают антироссийскую пропаганду и дезинформацию для отвлечения внимания от тревожных тенденций в своей экономике, а также на фоне осознания близящегося краха "украинского проекта".
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"MI5 вынуждена "сокращать" свой фокус на контртерроризме, чтобы справляться с растущей угрозой со стороны России и других враждебных государств", - говорится в публикации Times со ссылкой на слова Маккалума.
В подкасте с уходящим в конце года в отставку секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом, отрывок из которого оказался в распоряжении газеты, Маккалум говорит, что у MI5 ограничены ресурсы. По его словам, из-за "враждебных государств", среди которых он называет Россию, Китай и Иран, приходится делать "неудобные выборы". Он также говорит, что у MI5 были своеобразные "каникулы" от противоборствующих крупных игроков на политической арене около 20-30 лет, однако сейчас ситуация изменилась.
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"В последние годы нам пришлось сделать несколько неудобных выборов: как мы можем немного сократить объем наших ресурсов, которые мы тратим на борьбу с терроризмом, чтобы быть готовыми встретить эти более масштабные и более сложные, в некоторых отношениях, угрозы со стороны национальных государств", - заявил глава MI5.
Ранее ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов, вспыхнувших в Британии после нападения на детей в английском Саутпорте, якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.
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