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Киров — новогодняя столица России - РИА Новости, 07.12.2024
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17:18 07.12.2024 (обновлено: 18:33 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/kirov-1987902467.html
Киров — новогодняя столица России
Киров — новогодняя столица России - РИА Новости, 07.12.2024
Киров — новогодняя столица России
Киров 7 декабря превратился в новогоднюю столицу, куда устремляются тысячи гостей. Как выглядит сказочная Вятка и какие чудеса в ней творятся — в фотоленте РИА... РИА Новости, 07.12.2024
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фото
киров
россия
новый год
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Киров 7 декабря превратился в новогоднюю столицу, куда устремляются тысячи гостей. Как выглядит сказочная Вятка и какие чудеса в ней творятся — в фотоленте РИА Новости.
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фото, киров, россия, новый год, фото
Фото, Киров, Россия, Новый год

Киров — новогодняя столица России

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Киров 7 декабря превратился в новогоднюю столицу, куда устремляются тысячи гостей. Как выглядит сказочная Вятка и какие чудеса в ней творятся — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Череду праздничных событий открыл Всероссийский фестиваль елок на Спасской улице.

Открытие проекта Фестиваль елок России в Кирове на Спасской улице в Кирове

Череду праздничных событий открыл Всероссийский фестиваль елок на Спасской улице.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Вместе с делегациями от российских регионов в Киров приехали и сказочные персонажи. Среди них — марийский Дед Мороз (Йушто Кугыза).

Марийский Дед Мороз (Йушто Кугыза) на церемонии открытия Спасской площади в Кирове

Вместе с делегациями от российских регионов в Киров приехали и сказочные персонажи. Среди них — марийский Дед Мороз (Йушто Кугыза).

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Послы гостеприимства со всей страны нарядят уникальными елочными игрушками лесную красавицу от своего региона.

Церемония открытия Спасской площади в Кирове

Послы гостеприимства со всей страны нарядят уникальными елочными игрушками лесную красавицу от своего региона.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Вместе с кировчанами и туристами они организовали большой новогодний хоровод с участием сказочных героев.

Церемония открытия Спасской площади в Кирове

Вместе с кировчанами и туристами они организовали большой новогодний хоровод с участием сказочных героев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Символ и логотип новогодней столицы 2024-2025 — вятская птица счастья.

Новогоднее украшение центра Кирова

Символ и логотип новогодней столицы 2024-2025 — вятская птица счастья.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Главная елка на Театральной площади в Кирове.

Главная елка на Театральной площади в Кирове

Главная елка на Театральной площади в Кирове.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Каждое новогоднее дерево на фестивале елок наряжено так, чтобы было понятно, какую часть России оно представляет. Здесь представлены народные промыслы, достопримечательности, национальные костюмы. Большая часть игрушек — ручной работы.

Открытие проекта Фестиваль елок России в Кирове на Спасской улице в Кирове

Каждое новогоднее дерево на фестивале елок наряжено так, чтобы было понятно, какую часть России оно представляет. Здесь представлены народные промыслы, достопримечательности, национальные костюмы. Большая часть игрушек — ручной работы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Губернатор Кировской области Александр Соколов в парке культуры и отдыха "Аполло" в Кирове.

Губернатор Кировской области Александр Соколов на территории парка культуры и отдыха Аполло в Киров

Губернатор Кировской области Александр Соколов в парке культуры и отдыха "Аполло" в Кирове.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В декабре и январе на пешеходной Спасской улице будет работать "Вятская ярмарка".

Новогоднее оформление на одной из улиц в Кирове

В декабре и январе на пешеходной Спасской улице будет работать "Вятская ярмарка".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Познакомиться с Кировом можно будет на квесте "12 желаний". Вместе со сказочными персонажами нужно будет играть в снежки, перетягивать канат, собирать пазлы, танцевать. Выполнившие задания получат отметку в "новогоднем паспорте".

Народные гуляния на территории парка культуры и отдыха Аполло в Кирове

Познакомиться с Кировом можно будет на квесте "12 желаний". Вместе со сказочными персонажами нужно будет играть в снежки, перетягивать канат, собирать пазлы, танцевать. Выполнившие задания получат отметку в "новогоднем паспорте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В разных частях города пройдут спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы, арт-паузы, выставки в музеях.

Церемония открытия Спасской площади в Кирове

В разных частях города пройдут спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы, арт-паузы, выставки в музеях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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