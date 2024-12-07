https://ria.ru/20241207/kirov-1987902467.html

Киров — новогодняя столица России

Киров — новогодняя столица России - РИА Новости, 07.12.2024

Киров — новогодняя столица России

Киров 7 декабря превратился в новогоднюю столицу, куда устремляются тысячи гостей. Как выглядит сказочная Вятка и какие чудеса в ней творятся — в фотоленте РИА... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:18

2024-12-07T17:18

2024-12-07T18:33

фото

киров

россия

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987900674_428:72:2877:1450_1920x0_80_0_0_9994088d0d7fb866d835aa19117f66f8.jpg

Киров 7 декабря превратился в новогоднюю столицу, куда устремляются тысячи гостей. Как выглядит сказочная Вятка и какие чудеса в ней творятся — в фотоленте РИА Новости.

киров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, киров, россия, новый год, фото