Киров — новогодняя столица России
Череду праздничных событий открыл Всероссийский фестиваль елок на Спасской улице.
Череду праздничных событий открыл Всероссийский фестиваль елок на Спасской улице.
Вместе с делегациями от российских регионов в Киров приехали и сказочные персонажи. Среди них — марийский Дед Мороз (Йушто Кугыза).
Вместе с делегациями от российских регионов в Киров приехали и сказочные персонажи. Среди них — марийский Дед Мороз (Йушто Кугыза).
Послы гостеприимства со всей страны нарядят уникальными елочными игрушками лесную красавицу от своего региона.
Послы гостеприимства со всей страны нарядят уникальными елочными игрушками лесную красавицу от своего региона.
Вместе с кировчанами и туристами они организовали большой новогодний хоровод с участием сказочных героев.
Вместе с кировчанами и туристами они организовали большой новогодний хоровод с участием сказочных героев.
Символ и логотип новогодней столицы 2024-2025 — вятская птица счастья.
Символ и логотип новогодней столицы 2024-2025 — вятская птица счастья.
Главная елка на Театральной площади в Кирове.
Каждое новогоднее дерево на фестивале елок наряжено так, чтобы было понятно, какую часть России оно представляет. Здесь представлены народные промыслы, достопримечательности, национальные костюмы. Большая часть игрушек — ручной работы.
Каждое новогоднее дерево на фестивале елок наряжено так, чтобы было понятно, какую часть России оно представляет. Здесь представлены народные промыслы, достопримечательности, национальные костюмы. Большая часть игрушек — ручной работы.
Губернатор Кировской области Александр Соколов в парке культуры и отдыха "Аполло" в Кирове.
Губернатор Кировской области Александр Соколов в парке культуры и отдыха "Аполло" в Кирове.
В декабре и январе на пешеходной Спасской улице будет работать "Вятская ярмарка".
В декабре и январе на пешеходной Спасской улице будет работать "Вятская ярмарка".
Познакомиться с Кировом можно будет на квесте "12 желаний". Вместе со сказочными персонажами нужно будет играть в снежки, перетягивать канат, собирать пазлы, танцевать. Выполнившие задания получат отметку в "новогоднем паспорте".
Познакомиться с Кировом можно будет на квесте "12 желаний". Вместе со сказочными персонажами нужно будет играть в снежки, перетягивать канат, собирать пазлы, танцевать. Выполнившие задания получат отметку в "новогоднем паспорте".
В разных частях города пройдут спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы, арт-паузы, выставки в музеях.
В разных частях города пройдут спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы, арт-паузы, выставки в музеях.