https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987881751.html

Правительству Курской области представили врио губернатора Хинштейна

Правительству Курской области представили врио губернатора Хинштейна - РИА Новости, 07.12.2024

Правительству Курской области представили врио губернатора Хинштейна

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области врио губернатора Александра Хинштейна, передает... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:08

2024-12-07T14:08

2024-12-07T14:08

политика

россия

курская область

александр хинштейн

игорь щеголев

владимир путин

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КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области врио губернатора Александра Хинштейна, передает корреспондент РИА Новости. Представление Хинштейна состоялось в здании правительства региона. Врио губернатора представил полпред в ЦФО Игорь Щеголев. В пресс-службе Хинштейна подтвердили РИА Новости, что церемония состоялась. Сразу после представления Хинштейн провел брифинг для журналистов. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.

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россия

курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, курская область, александр хинштейн, игорь щеголев, владимир путин