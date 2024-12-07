https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987881751.html
Правительству Курской области представили врио губернатора Хинштейна
Правительству Курской области представили врио губернатора Хинштейна - РИА Новости, 07.12.2024
Правительству Курской области представили врио губернатора Хинштейна
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области врио губернатора Александра Хинштейна, передает... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:08
2024-12-07T14:08
2024-12-07T14:08
политика
россия
курская область
александр хинштейн
игорь щеголев
владимир путин
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КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области врио губернатора Александра Хинштейна, передает корреспондент РИА Новости. Представление Хинштейна состоялось в здании правительства региона. Врио губернатора представил полпред в ЦФО Игорь Щеголев. В пресс-службе Хинштейна подтвердили РИА Новости, что церемония состоялась. Сразу после представления Хинштейн провел брифинг для журналистов. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, курская область, александр хинштейн, игорь щеголев, владимир путин
Политика, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Игорь Щеголев, Владимир Путин
Правительству Курской области представили врио губернатора Хинштейна
Полпред в ЦФО Щеголев представил правительству Курской области врио губернатора