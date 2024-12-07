Израиль усилит оборону на Голанских высотах
ЦАХАЛ заявила об усилении обороны на Голанских высотах в районе границы с Сирией
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об усилении обороны на Голанских высотах в районе границы с Сирией и повышении готовности к различным сценариям развития ситуации.
"В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ привлекает дополнительные силы для оборонительных миссий в районе Голанских высот, прилегающем к израильско-сирийской границе. Подкрепления позволят усилить оборону в этом районе и готовность сил к различным сценариям", - говорится в сообщении.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман" (организация признана террористической и запрещена в РФ) четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Террористическая организация, запрещена в России
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