https://ria.ru/20241207/izrail-1987868776.html

Израиль усилит оборону на Голанских высотах

Израиль усилит оборону на Голанских высотах - РИА Новости, 07.12.2024

Израиль усилит оборону на Голанских высотах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об усилении обороны на Голанских высотах в районе границы с Сирией и повышении готовности к различным сценариям развития... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:24

2024-12-07T11:24

2024-12-07T11:24

война в сирии

в мире

хама (мухафаза)

сирия

россия

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об усилении обороны на Голанских высотах в районе границы с Сирией и повышении готовности к различным сценариям развития ситуации. "В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ привлекает дополнительные силы для оборонительных миссий в районе Голанских высот, прилегающем к израильско-сирийской границе. Подкрепления позволят усилить оборону в этом районе и готовность сил к различным сценариям", - говорится в сообщении. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман" (организация признана террористической и запрещена в РФ) четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241003/izrail-1976264343.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html

https://ria.ru/20240710/izrail-1958789678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хама (мухафаза), сирия, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024