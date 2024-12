https://ria.ru/20241207/gurov-1987926274.html

Глава Росмолодежи присоединился к акции "Елка желаний"

Глава Росмолодежи присоединился к акции "Елка желаний"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров присоединился к новогодней акции "Елка желаний". "С ёлки на форуме #МЫВМЕСТЕ снял три шарика: Ангелина из Московской области мечтает о велосипеде, Данила из Сочи – о синтезаторе, а маленькая Вика из Белгородской области загадала коньки. Прекрасные детские мечты, буду рад их исполнить!" - написал Гуров в своем Telegram-канале. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).

