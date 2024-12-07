Глава Росмолодежи присоединился к акции "Елка желаний"
Глава Росмолодежи Гуров снял три шарика с "Елки желаний" на форуме #МЫВМЕСТЕ
Украшения и открытки на "Елке желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров присоединился к новогодней акции "Елка желаний".
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"С ёлки на форуме #МЫВМЕСТЕ снял три шарика: Ангелина из Московской области мечтает о велосипеде, Данила из Сочи – о синтезаторе, а маленькая Вика из Белгородской области загадала коньки. Прекрасные детские мечты, буду рад их исполнить!" - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
5 декабря, 18:32
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР
5 декабря, 19:39