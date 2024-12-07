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Глава Росмолодежи присоединился к акции "Елка желаний" - РИА Новости, 07.12.2024
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20:11 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/gurov-1987926274.html
Глава Росмолодежи присоединился к акции "Елка желаний"
Глава Росмолодежи присоединился к акции "Елка желаний" - РИА Новости, 07.12.2024
Глава Росмолодежи присоединился к акции "Елка желаний"
Глава Росмолодежи Григорий Гуров присоединился к новогодней акции "Елка желаний". РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T20:11
2024-12-07T20:11
общество
россия
московская область (подмосковье)
сочи
григорий гуров
владимир путин
елка желаний
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров присоединился к новогодней акции "Елка желаний". "С ёлки на форуме #МЫВМЕСТЕ снял три шарика: Ангелина из Московской области мечтает о велосипеде, Данила из Сочи – о синтезаторе, а маленькая Вика из Белгородской области загадала коньки. Прекрасные детские мечты, буду рад их исполнить!" - написал Гуров в своем Telegram-канале. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).
https://ria.ru/20241205/putin-1987593785.html
https://ria.ru/20241205/volontery-1987603018.html
россия
московская область (подмосковье)
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общество, россия, московская область (подмосковье), сочи, григорий гуров, владимир путин, елка желаний
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Сочи, Григорий Гуров, Владимир Путин, Елка желаний
Глава Росмолодежи присоединился к акции "Елка желаний"

Глава Росмолодежи Гуров снял три шарика с "Елки желаний" на форуме #МЫВМЕСТЕ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУкрашения и открытки на "Елке желаний"
Украшения и открытки на Елке желаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Украшения и открытки на "Елке желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров присоединился к новогодней акции "Елка желаний".
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"С ёлки на форуме #МЫВМЕСТЕ снял три шарика: Ангелина из Московской области мечтает о велосипеде, Данила из Сочи – о синтезаторе, а маленькая Вика из Белгородской области загадала коньки. Прекрасные детские мечты, буду рад их исполнить!" - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Путин участвует в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
5 декабря, 18:32
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).
Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путину подарили игрушечную елку, сделанную детьми из ДНР
5 декабря, 19:39
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)СочиГригорий ГуровВладимир ПутинЕлка желаний
 
 
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