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Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси - РИА Новости, 07.12.2024
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00:19 07.12.2024 (обновлено: 00:48 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/gruziya-1987838340.html
Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси
Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси - РИА Новости, 07.12.2024
Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси
Грузинский спецназ начал задерживать протестующих в центре Тбилиси перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T00:19
2024-12-07T00:48
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ начал задерживать протестующих в центре Тбилиси перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.Спецназ уже применил водомет для разгона митингующих. Время от времени силовики начинают бить дубинками в щиты, хватают самых активных протестующих.МВД Грузии пока не раскрывает число задержанных.В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987829339.html
https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987834350.html
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парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, в мире
Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси, В мире
Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси

Полиция начала задерживать протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ начал задерживать протестующих в центре Тбилиси перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.
Спецназ уже применил водомет для разгона митингующих. Время от времени силовики начинают бить дубинками в щиты, хватают самых активных протестующих.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Протестующие в Тбилиси закидывают парламент и полицию хлопушками
Вчера, 21:48
МВД Грузии пока не раскрывает число задержанных.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Тбилиси протестующие обстреляли парламент фейерверками
Вчера, 22:59
Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.
В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
"Агония глобалистов". Дугин высказался о протестах в Грузии
3 декабря, 17:30
 
Парламентские выборы в Грузии — 2024ТбилисиВ мире
 
 
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