Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси
Полиция начала задерживать протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ начал задерживать протестующих в центре Тбилиси перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.
Спецназ уже применил водомет для разгона митингующих. Время от времени силовики начинают бить дубинками в щиты, хватают самых активных протестующих.
МВД Грузии пока не раскрывает число задержанных.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.
В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
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