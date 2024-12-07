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Госдеп призвал американцев покинуть Сирию - РИА Новости, 07.12.2024
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03:07 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/gosdep-1987844893.html
Госдеп призвал американцев покинуть Сирию
Госдеп призвал американцев покинуть Сирию - РИА Новости, 07.12.2024
Госдеп призвал американцев покинуть Сирию
Государственный департамент США призвал американских граждан покинуть территорию Сирии коммерческими рейсами, предупредив о риске чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T03:07
2024-12-07T03:07
в мире
сирия
хама (мухафаза)
сша
воздушно-космические силы россии
государственный департамент сша
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Государственный департамент США призвал американских граждан покинуть территорию Сирии коммерческими рейсами, предупредив о риске чрезвычайных ситуаций. "Ситуация с безопасностью в Сирии остается нестабильной и непредсказуемой, по стране продолжаются активные столкновения между вооруженными группами. Государственный департамент призывает граждан США покинуть Сирию сейчас, пока в Дамаске остаются доступны коммерческие опции", - говорится в публикации на сайте американского посольства в Сирии. Само посольство США в Дамаске при этом прекратило действовать еще в 2012 году и, как отмечается, не может оказывать услуги своим гражданам, находящимся в стране. "Чешская Республика выступает в качестве защитника интересов США в Сирии", - добавили на сайте посольства. Там отметили, что те американцы, которые решат не покидать Сирию или не смогут уехать, должны подготовиться на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми находиться в укрытии "продолжительное время". Посольство России в Сирии ранее напомнило гражданам РФ о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи с обстановкой. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html
https://ria.ru/20241206/khoms-1987759996.html
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в мире, сирия, хама (мухафаза), сша, воздушно-космические силы россии, государственный департамент сша, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Хама (мухафаза), США, Воздушно-космические силы России, Государственный департамент США, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Госдеп призвал американцев покинуть Сирию

Госдеп США призвал американских граждан покинуть Сирию коммерческими рейсами

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Государственный департамент США призвал американских граждан покинуть территорию Сирии коммерческими рейсами, предупредив о риске чрезвычайных ситуаций.
"Ситуация с безопасностью в Сирии остается нестабильной и непредсказуемой, по стране продолжаются активные столкновения между вооруженными группами. Государственный департамент призывает граждан США покинуть Сирию сейчас, пока в Дамаске остаются доступны коммерческие опции", - говорится в публикации на сайте американского посольства в Сирии.
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Само посольство США в Дамаске при этом прекратило действовать еще в 2012 году и, как отмечается, не может оказывать услуги своим гражданам, находящимся в стране.
"Чешская Республика выступает в качестве защитника интересов США в Сирии", - добавили на сайте посольства.
Там отметили, что те американцы, которые решат не покидать Сирию или не смогут уехать, должны подготовиться на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми находиться в укрытии "продолжительное время".
Посольство России в Сирии ранее напомнило гражданам РФ о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи с обстановкой.
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Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреСирияХама (мухафаза)СШАВоздушно-космические силы РоссииГосударственный департамент СШАОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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