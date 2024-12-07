https://ria.ru/20241207/frantsiya-1987848369.html

Во Франции не исключили участия социалистов в новом правительстве Макрона

Во Франции не исключили участия социалистов в новом правительстве Макрона - РИА Новости, 07.12.2024

Во Франции не исключили участия социалистов в новом правительстве Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон может допустить участие социалистов в новом правительстве, исключив "радикальных" левых Жана-Люка Меланшона и правых Марин Ле РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T05:02

2024-12-07T05:02

2024-12-07T05:02

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

мишель барнье

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ПАРИЖ, 7 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может допустить участие социалистов в новом правительстве, исключив "радикальных" левых Жана-Люка Меланшона и правых Марин Ле Пен, чтобы избежать вотума недоверия блока левых, заявил РИА Новости эксперт Института политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар. В среду вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. В четверг Барнье подал прошение об отставке Макрону и он его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства. "Ле Пен решила порвать с Барнье, поддержав вотум недоверия, но она рискует проиграть, потому что высок шанс того, что правительство сложится в союз против "Национального объединения". Если мы хотим выйти из этого тупика, это возможно только в случае, если правительство будет против "Национального объединения", - заявил Поликар. Он напомнил, что против Марин Ле Пен идет следствие, и это, по словам эксперта, также должно быть принято во внимание, потому что вероятность, что ей вынесут обвинительный приговор, крайне велика. По его мнению, гипотеза о том, что Макрон может допустить участие социалистов в новом правительстве, исключив "радикальных" левых Жана-Люка Меланшона и правых Марин Ле Пен, весьма вероятна. "Это может быть союз социалистов, зеленых, макронистов и республиканцев, у которых будет достаточно поддержки, а партии крайних взглядов будут исключены. В противном случае я не вижу, как возможно правительство, которое продержится больше, чем несколько недель", - сказал Поликар. Из возможных кандидатов на пост главы кабмина Поликар назвал бывшего премьера и главу МВД, социалиста Бернара Казнева и центриста Франсуа Байру. По его мнению, маловероятно, что Макрон назначит премьером кого-то из лидеров левых партий в парламенте, будь то президентская коалиция или оппозиция. Эксперт отметил, что другой возможный сценарий состоит в том, чтобы назначить премьером кого-то еще более правых взглядов, чем Барнье, например, главу МВД Бруно Ретайо. В таком случае расчет наоборот будет на поддержку фракции Ле Пен, которая не станет выдвигать ему вотум недоверия.

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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, мишель барнье