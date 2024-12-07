Французские фермеры заблокировали вход в приемную Олланда
Sud Ouest: французские фермеры заблокировали вход в приемную Олланда
© Getty Images / Anadolu/Luc AuffretТракторы во время протеста фермеров во Франции
© Getty Images / Anadolu/Luc Auffret
Тракторы во время протеста фермеров во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Члены ведущего профсоюза аграриев Франции FNSEA в знак протеста заградили бетонными блоками вход в приемную бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который сейчас представляет в парламенте департамент Коррез, сообщает газета Sud Ouest.
«
"Аграрии замуровали приемные нескольких депутатов, включая приемную бывшего президента республики Франсуа Олланда в городе Тюль, департамент Коррез", - сказано в статье.
Так фермеры в пятницу вечером выразили протест против парламентариев, которые высказались за вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. По их мнению, отставка кабмина лишь задержит реализацию мер поддержки аграриев, которой они успели добиться.
«
"Если он не хочет защищать своих фермеров, свою землю, то ему не нужна приемная в Коррезе", - цитирует издание главу регионального отделения профсоюза Эмманюэля Лиссажу.
В среду вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. В четверг Барнье подал прошение об отставке Макрону и он его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона
5 декабря, 00:24