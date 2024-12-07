https://ria.ru/20241207/fermery-1987918391.html

Французские фермеры заблокировали вход в приемную Олланда

Французские фермеры заблокировали вход в приемную Олланда - РИА Новости, 07.12.2024

Французские фермеры заблокировали вход в приемную Олланда

Члены ведущего профсоюза аграриев Франции FNSEA в знак протеста заградили бетонными блоками вход в приемную бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T19:02

2024-12-07T19:02

2024-12-07T19:10

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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Члены ведущего профсоюза аграриев Франции FNSEA в знак протеста заградили бетонными блоками вход в приемную бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который сейчас представляет в парламенте департамент Коррез, сообщает газета Sud Ouest. "Аграрии замуровали приемные нескольких депутатов, включая приемную бывшего президента республики Франсуа Олланда в городе Тюль, департамент Коррез", - сказано в статье. Так фермеры в пятницу вечером выразили протест против парламентариев, которые высказались за вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. По их мнению, отставка кабмина лишь задержит реализацию мер поддержки аграриев, которой они успели добиться. "Если он не хочет защищать своих фермеров, свою землю, то ему не нужна приемная в Коррезе", - цитирует издание главу регионального отделения профсоюза Эмманюэля Лиссажу. В среду вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. В четверг Барнье подал прошение об отставке Макрону и он его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства. Кроме того, ранее глава ведущего профсоюза аграриев Франции FNSEA Арно Руссо заявил, что фермеры продолжат протесты с 9 декабря, добиваясь справедливых цен на их продукцию. Они в частности выступают против соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.

https://ria.ru/20241204/votum-1987424734.html

https://ria.ru/20241205/frantsija-1987429642.html

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монтевидео (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, уругвай, монтевидео (город), мишель барнье, франсуа олланд, урсула фон дер ляйен, евросоюз, меркосур, еврокомиссия