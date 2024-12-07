https://ria.ru/20241207/espanol-1987870291.html

"Эспаньола" с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны

"Эспаньола" с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны - РИА Новости, 07.12.2024

"Эспаньола" с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны

"Эспаньола" (88-я добровольческая разведывательно-диверсионная бригада) с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватывает украинские FPV-дроны типа Shrike,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:52

2024-12-07T11:52

2024-12-07T11:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289c06856909aaa2232edf30f0e427b.jpg

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. "Эспаньола" (88-я добровольческая разведывательно-диверсионная бригада) с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватывает украинские FPV-дроны типа Shrike, перепрошивает их в своем инженерном центре и массировано применяет их против украинской армии, сообщил руководитель научно-апробационного центра "Эспаньолы" с позывным "Биркин". "Эспаньола давит такое количество дронов противника (Shrike), что имеет возможность их дорабатывать и отправлять обратно. Соответственно, бьет врага его же оружием", - сказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра с позывным "Биркин". По словам собеседника агентства, на вооружении "Эспаньолы" находится более 15 разновидностей различных моделей FPV-дронов. "Огромное количество производителей дружит с "Эспаньолой", присылает свои изделия на боевую апробацию, поскольку именно "Эспаньола" может не только отправлять дроны в один конец, но и давать качественное, надежное, всеобъемлющее заключение с разных сторон. С инженерной, с саперной, и с итогами непосредственного (боевого) применения", - заключил доброволец "Биркин".

https://ria.ru/20241207/vojska-1987860473.html

https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436257.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина