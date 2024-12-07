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"Эспаньола" с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны - РИА Новости, 07.12.2024
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11:52 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/espanol-1987870291.html
"Эспаньола" с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны
"Эспаньола" с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны - РИА Новости, 07.12.2024
"Эспаньола" с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны
"Эспаньола" (88-я добровольческая разведывательно-диверсионная бригада) с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватывает украинские FPV-дроны типа Shrike,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T11:52
2024-12-07T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. "Эспаньола" (88-я добровольческая разведывательно-диверсионная бригада) с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватывает украинские FPV-дроны типа Shrike, перепрошивает их в своем инженерном центре и массировано применяет их против украинской армии, сообщил руководитель научно-апробационного центра "Эспаньолы" с позывным "Биркин". "Эспаньола давит такое количество дронов противника (Shrike), что имеет возможность их дорабатывать и отправлять обратно. Соответственно, бьет врага его же оружием", - сказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра с позывным "Биркин". По словам собеседника агентства, на вооружении "Эспаньолы" находится более 15 разновидностей различных моделей FPV-дронов. "Огромное количество производителей дружит с "Эспаньолой", присылает свои изделия на боевую апробацию, поскольку именно "Эспаньола" может не только отправлять дроны в один конец, но и давать качественное, надежное, всеобъемлющее заключение с разных сторон. С инженерной, с саперной, и с итогами непосредственного (боевого) применения", - заключил доброволец "Биркин".
https://ria.ru/20241207/vojska-1987860473.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
"Эспаньола" с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны

"Эспаньола" с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны и перепрошивает их

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. "Эспаньола" (88-я добровольческая разведывательно-диверсионная бригада) с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватывает украинские FPV-дроны типа Shrike, перепрошивает их в своем инженерном центре и массировано применяет их против украинской армии, сообщил руководитель научно-апробационного центра "Эспаньолы" с позывным "Биркин".
"Эспаньола давит такое количество дронов противника (Shrike), что имеет возможность их дорабатывать и отправлять обратно. Соответственно, бьет врага его же оружием", - сказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра с позывным "Биркин".
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Вчера, 09:55
По словам собеседника агентства, на вооружении "Эспаньолы" находится более 15 разновидностей различных моделей FPV-дронов.
"Огромное количество производителей дружит с "Эспаньолой", присылает свои изделия на боевую апробацию, поскольку именно "Эспаньола" может не только отправлять дроны в один конец, но и давать качественное, надежное, всеобъемлющее заключение с разных сторон. С инженерной, с саперной, и с итогами непосредственного (боевого) применения", - заключил доброволец "Биркин".
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