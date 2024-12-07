https://ria.ru/20241207/energetika-1987873101.html

ВС России поразили объекты энергетики на Украине

ВС России поразили объекты энергетики на Украине - РИА Новости, 07.12.2024

ВС России поразили объекты энергетики на Украине

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским объектам энергетики, снабжавшим предприятия ОПК, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:25

2024-12-07T12:25

2024-12-07T12:35

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским объектам энергетики, снабжавшим предприятия ОПК, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20241207/ukraina-1987871298.html

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Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия