https://ria.ru/20241207/energetika-1987873101.html
ВС России поразили объекты энергетики на Украине
ВС России поразили объекты энергетики на Украине - РИА Новости, 07.12.2024
ВС России поразили объекты энергетики на Украине
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским объектам энергетики, снабжавшим предприятия ОПК, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:25
2024-12-07T12:25
2024-12-07T12:35
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским объектам энергетики, снабжавшим предприятия ОПК, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987871298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
ВС России поразили объекты энергетики на Украине
ВС России поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ОПК