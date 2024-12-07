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Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ реорганизуют три участка - РИА Новости, 07.12.2024
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12:22 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/efimov-1987825075.html
Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ реорганизуют три участка
Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ реорганизуют три участка - РИА Новости, 07.12.2024
Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ реорганизуют три участка
В Москве в районе Ново-Переделкино в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три участка общей площадью 8,77 гектара, сообщил РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:22
2024-12-07T12:22
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Москве в районе Ново-Переделкино в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три участка общей площадью 8,77 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Ново-Переделкине подлежат реорганизации три участка общей площадью 8,77 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территории. Здесь предусмотрено строительство 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 654,6 миллиона рублей. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Участки находятся рядом со станцией метро "Боровское шоссе", Чоботовским лесом и природным заказником "Долина реки Сетунь".На территории участков построят жилые дома общей площадью 92 тысячи квадратных метров, а также общественно-деловые объекты, спортивно-развлекательный комплекс, офисы, магазины, заведения общепита и отделения банков.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ реорганизуют три участка

Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках проекта КРТ реорганизуют три участка

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Москве в районе Ново-Переделкино в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три участка общей площадью 8,77 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В Ново-Переделкине подлежат реорганизации три участка общей площадью 8,77 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территории. Здесь предусмотрено строительство 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 654,6 миллиона рублей. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Участки находятся рядом со станцией метро "Боровское шоссе", Чоботовским лесом и природным заказником "Долина реки Сетунь".
На территории участков построят жилые дома общей площадью 92 тысячи квадратных метров, а также общественно-деловые объекты, спортивно-развлекательный комплекс, офисы, магазины, заведения общепита и отделения банков.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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