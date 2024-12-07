Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ реорганизуют три участка
Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках проекта КРТ реорганизуют три участка
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Москве в районе Ново-Переделкино в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три участка общей площадью 8,77 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"В Ново-Переделкине подлежат реорганизации три участка общей площадью 8,77 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территории. Здесь предусмотрено строительство 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 654,6 миллиона рублей. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Участки находятся рядом со станцией метро "Боровское шоссе", Чоботовским лесом и природным заказником "Долина реки Сетунь".
На территории участков построят жилые дома общей площадью 92 тысячи квадратных метров, а также общественно-деловые объекты, спортивно-развлекательный комплекс, офисы, магазины, заведения общепита и отделения банков.