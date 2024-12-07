https://ria.ru/20241207/efimov-1987825075.html

Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ реорганизуют три участка

Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ реорганизуют три участка - РИА Новости, 07.12.2024

Ефимов: в Ново-Переделкине в рамках КРТ реорганизуют три участка

В Москве в районе Ново-Переделкино в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три участка общей площадью 8,77 гектара, сообщил РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:22

2024-12-07T12:22

2024-12-07T12:22

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Москве в районе Ново-Переделкино в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три участка общей площадью 8,77 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Ново-Переделкине подлежат реорганизации три участка общей площадью 8,77 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территории. Здесь предусмотрено строительство 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 654,6 миллиона рублей. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Участки находятся рядом со станцией метро "Боровское шоссе", Чоботовским лесом и природным заказником "Долина реки Сетунь".На территории участков построят жилые дома общей площадью 92 тысячи квадратных метров, а также общественно-деловые объекты, спортивно-развлекательный комплекс, офисы, магазины, заведения общепита и отделения банков.

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы