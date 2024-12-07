https://ria.ru/20241207/dtp-1987893764.html
В Кировской области в ДТП с минивэном и легковушкой погибли три человека
В Кировской области в ДТП с минивэном и легковушкой погибли три человека - РИА Новости, 07.12.2024
В Кировской области в ДТП с минивэном и легковушкой погибли три человека
Три человека погибли, ещё семь пострадали при столкновении минивэна с легковым автомобилем в Кировской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:41
2024-12-07T15:41
2024-12-07T16:36
происшествия
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кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Три человека погибли, ещё семь пострадали при столкновении минивэна с легковым автомобилем в Кировской области, сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло в субботу в 13.30 мск в Юрьянском районе на 427 километре федеральной автодороги "Вятка"."Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Caravelle и "Лада Гранта". В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение по трассе ограничено. Проводится проверка, устанавливаются причины и условия аварии.
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происшествия, авто, кировская область, россия
Происшествия, Авто, Кировская область, Россия
В Кировской области в ДТП с минивэном и легковушкой погибли три человека
В Кировской области при столкновении минивэна и легковушкой погибли три человека