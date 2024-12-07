https://ria.ru/20241207/dtp-1987891271.html

Семь человек пострадали в результате столкновения трамваев в Перми

Семь человек пострадали в результате столкновения трамваев в Перми - РИА Новости, 07.12.2024

Семь человек пострадали в результате столкновения трамваев в Перми

Семь человек пострадали при столкновении двух трамваев в Перми, людям оказана помощь, проводится проверка, сообщил мэр Эдуард Соснин. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:26

2024-12-07T15:26

2024-12-07T15:31

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пермь

ленинский район

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ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух трамваев в Перми, людям оказана помощь, проводится проверка, сообщил мэр Эдуард Соснин. "На пересечении улиц Уральская и Крупской произошло ДТП с участием двух трамваев №7 и 8. По предварительной информации, при этом пострадали семь человек, получив травмы легкой степени тяжести", - написал глава города в своем Telegram-канале. Он уточнил, что людям оказывается необходимая помощь. Специалисты "Пермгорэлектротранса" и оперативных служб разбираются в ситуации. Движение трамваев на участке, где произошло ДТП, временно остановлено. После инцидента также прокуратура Мотовилихинского района организовала проверку. По данным ведомства, водитель одного из трамваев допустил столкновение с другим, который двигался впереди. Улицы Уральская и Крупская пересекаются перед зданием цирка. Строение расположено на въезде из Ленинского района в Мотовилихинский.

https://ria.ru/20241128/perm-1986252421.html

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происшествия, уральский, пермь, ленинский район, дтп