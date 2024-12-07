https://ria.ru/20241207/dominikana-1987844761.html

В Доминикане изъяли рекордные 9,5 тонн кокаина

В Доминикане изъяли рекордные 9,5 тонн кокаина - РИА Новости, 07.12.2024

В Доминикане изъяли рекордные 9,5 тонн кокаина

Правоохранители Доминиканской Республики изъяли крупнейшую в истории региона партию из 9,5 тонны кокаина, сообщила Национальная дирекция по контролю за оборотом РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T02:56

2024-12-07T02:56

2024-12-07T02:59

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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Правоохранители Доминиканской Республики изъяли крупнейшую в истории региона партию из 9,5 тонны кокаина, сообщила Национальная дирекция по контролю за оборотом наркотиков. "Так выглядит партия из 9,5 тонны предполагаемых наркотиков, изъятых в Кауседо. Это крупнейшее изъятие кокаина, когда-либо зафиксированное в Доминиканской Республике и части Карибского региона, что демонстрирует решимость правительства продолжать наносить серьезные удары по преступным структурам, которые пытаются использовать территорию Доминиканской Республики для своей незаконной деятельности", - говорится в сообщении в блоге дирекции в Х, где были опубликованы видеозаписи изъятой партии. Представитель службы Карлос Деверс рассказал местным СМИ, что контейнер с грузом кокаина в бананах из Гватемалы был обнаружен в порту Кауседо. Неустановленные пока лица пытались перегрузить там незаконный груз на судно, направляющееся в Бельгию. С начала года силовики Гватемалы изъяли в общей сложности 41,6 тонны наркотических средств и еще 25 в составе международных операций. Крупнейшая до настоящего момента партия была изъята в Доминикане в 2006 году, когда правоохранители перехватили 2,5 тонны кокаина.

https://ria.ru/20241202/avstralija-1986897750.html

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в мире, доминикана, гватемала (республика), бельгия