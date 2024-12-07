https://ria.ru/20241207/chernigov-1987917947.html
И.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за давления военной администрации
И.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за давления военной администрации - РИА Новости, 07.12.2024
И.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за давления военной администрации
Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако заявил, что подал в отставку из-за давления и угроз со стороны... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T19:00
2024-12-07T19:00
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако заявил, что подал в отставку из-за давления и угроз со стороны руководства городской военной администрации. "Чиновники из военных администраций по указанию офиса… взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с должности. Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос", - написал Ломако в своем Telegram-канале. По его словам, из-за действий военной администрации в Чернигове был остановлен общественный транспорт, город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона, блокировалось сооружение оборонительных сооружений возле Чернигова. "Они осадили город. Я эту осаду должен снять. Если цена — моя должность, я эту цену заплачу. Чтобы освободить из заложников Чернигов, я подаю заявление об освобождении от должности секретаря горсовета и прошу его рассмотреть на ближайшей сессии. Для меня жизнь города важнее любых должностей", - добавил Ломако. Должность главы Черниговского горсовета Ломако занимает с 2020 года. С февраля 2023 года исполняет обязанности мэра. Агентство РБК-Украина в сентябре сообщало об обысках у Ломако по делу о незаконном выделении земли. Он подтвердил проведение у него обысков и заявил, что считает их продолжением политического давления и попыткой парализовать работу горсовета. Также украинские СМИ в сентябре писали о конфликте между городской и военной администрацией Чернигова вокруг плачевного состояния фортификаций вокруг города, сторону перекладывали вину за это друг на друга.
https://ria.ru/20241207/firsov-1987887177.html
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в мире, чернигов, украина
В мире, Чернигов, Украина
И.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за давления военной администрации
И.о. мэра Чернигова Ломако подал в отставку из-за давления военной администрации
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако
заявил, что подал в отставку из-за давления и угроз со стороны руководства городской военной администрации.
"Чиновники из военных администраций по указанию офиса… взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с должности. Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос", - написал Ломако в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за действий военной администрации в Чернигове
был остановлен общественный транспорт, город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона, блокировалось сооружение оборонительных сооружений возле Чернигова.
"Они осадили город. Я эту осаду должен снять. Если цена — моя должность, я эту цену заплачу. Чтобы освободить из заложников Чернигов, я подаю заявление об освобождении от должности секретаря горсовета и прошу его рассмотреть на ближайшей сессии. Для меня жизнь города важнее любых должностей", - добавил Ломако.
Должность главы Черниговского горсовета Ломако занимает с 2020 года. С февраля 2023 года исполняет обязанности мэра.
Агентство РБК-Украина в сентябре сообщало об обысках у Ломако по делу о незаконном выделении земли. Он подтвердил проведение у него обысков и заявил, что считает их продолжением политического давления и попыткой парализовать работу горсовета. Также украинские СМИ в сентябре писали о конфликте между городской и военной администрацией Чернигова вокруг плачевного состояния фортификаций вокруг города, сторону перекладывали вину за это друг на друга.