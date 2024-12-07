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Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном последние события в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
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00:16 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/blinken-1987838165.html
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном последние события в Сирии
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном последние события в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном последние события в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном последнюю ситуацию в Сирии, призвал к конструктивной роли всех игроков региона,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T00:16
2024-12-07T00:16
в мире
турция
сша
сирия
хакан фидан
энтони блинкен
рабочая партия курдистана
исламское государство*
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АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном последнюю ситуацию в Сирии, призвал к конструктивной роли всех игроков региона, сообщил РИА дипломатический источник в Анкаре. "Сегодня (6 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан подчеркнул важность того, чтобы не повторять прежних ошибок, и заявил, что режим (официальный Дамаск - ред.)должен действовать реалистично, наладить диалог с оппозицией и начать политический процесс. Он подчеркнул, что все игроки в регионе должны играть конструктивную роль в этом направлении", - сообщил собеседник агентства. Министр Фидан заявил, что "террористическим организациям, таким как РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - ред.) и ДАЕШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* - ред.), нельзя позволить воспользоваться хаосом в Сирии". "...Напомнив о важности доставки гуманитарной помощи в регион, министр Фидан заявил, что Турция оказывает необходимую поддержку в этом вопросе", - заявил собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, турция, сша, сирия, хакан фидан, энтони блинкен, рабочая партия курдистана, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Турция, США, Сирия, Хакан Фидан, Энтони Блинкен, Рабочая партия Курдистана, Исламское государство*, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном последние события в Сирии

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном последние события в Сирии

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном последнюю ситуацию в Сирии, призвал к конструктивной роли всех игроков региона, сообщил РИА дипломатический источник в Анкаре.
"Сегодня (6 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан подчеркнул важность того, чтобы не повторять прежних ошибок, и заявил, что режим (официальный Дамаск - ред.)должен действовать реалистично, наладить диалог с оппозицией и начать политический процесс. Он подчеркнул, что все игроки в регионе должны играть конструктивную роль в этом направлении", - сообщил собеседник агентства.
Министр Фидан заявил, что "террористическим организациям, таким как РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - ред.) и ДАЕШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* - ред.), нельзя позволить воспользоваться хаосом в Сирии".
"...Напомнив о важности доставки гуманитарной помощи в регион, министр Фидан заявил, что Турция оказывает необходимую поддержку в этом вопросе", - заявил собеседник агентства.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреТурцияСШАСирияХакан ФиданЭнтони БлинкенРабочая партия КурдистанаИсламское государство*Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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