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Операторы БПЛА в Запорожской области используют компьютерные симуляторы - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/bespilotniki-1987849349.html
Операторы БПЛА в Запорожской области используют компьютерные симуляторы
Операторы БПЛА в Запорожской области используют компьютерные симуляторы - РИА Новости, 07.12.2024
Операторы БПЛА в Запорожской области используют компьютерные симуляторы
Операторы БПЛА группировки "Днепр" в Запорожской области используют компьютерные симуляторы для отработки навыков управления различными типами дронов и... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T05:37
2024-12-07T05:37
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Днепр" в Запорожской области используют компьютерные симуляторы для отработки навыков управления различными типами дронов и поражения целей непосредственно в расположении подразделения, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Хан". "Это дроны с симуляцией подвеса, с грузом. Не просто так полететь, а для отработки конкретных задач - не только "сбросы", но и дроны-камикадзе", - сказал он. По словам военнослужащего, в его подразделении занятия проходят в специально оборудованном блиндаже с компьютерами. Дополнительную подготовку проходят и начинающие, и опытные операторы, поскольку роль беспилотной авиации на поле боя постоянно растет, появляются новые модели беспилотников и тактические приемы их применения. "Работа на симуляторе имеет большое значение, чтобы руки не забывали. Есть ночная работа, есть дневная работа, чтобы просто мышечная память нарабатывалась", - отметил он. В настоящее время российские подразделения широко используют БПЛА для разведки и наблюдения, корректировки огня артиллерии в режиме реального времени, поддержки штурмовых подразделений, а также для ударов по живой силе, позициям и технике противника.
https://ria.ru/20241206/vks-1987658225.html
https://ria.ru/20241206/desantniki-1987641908.html
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Операторы БПЛА в Запорожской области используют компьютерные симуляторы

Операторы БПЛА группировки "Днепр" используют компьютерные симуляторы

© РИА НовостиРасчет БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Днепр"
Расчет БПЛА Орлан-10 группировки войск Днепр - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости
Расчет БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Днепр". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Днепр" в Запорожской области используют компьютерные симуляторы для отработки навыков управления различными типами дронов и поражения целей непосредственно в расположении подразделения, рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Хан".
"Это дроны с симуляцией подвеса, с грузом. Не просто так полететь, а для отработки конкретных задач - не только "сбросы", но и дроны-камикадзе", - сказал он.
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ВС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины в ДНР
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По словам военнослужащего, в его подразделении занятия проходят в специально оборудованном блиндаже с компьютерами. Дополнительную подготовку проходят и начинающие, и опытные операторы, поскольку роль беспилотной авиации на поле боя постоянно растет, появляются новые модели беспилотников и тактические приемы их применения.
"Работа на симуляторе имеет большое значение, чтобы руки не забывали. Есть ночная работа, есть дневная работа, чтобы просто мышечная память нарабатывалась", - отметил он.
В настоящее время российские подразделения широко используют БПЛА для разведки и наблюдения, корректировки огня артиллерии в режиме реального времени, поддержки штурмовых подразделений, а также для ударов по живой силе, позициям и технике противника.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская область
 
 
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