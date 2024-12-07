https://ria.ru/20241207/bespilotnik-1987845157.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.12.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T03:18
2024-12-07T03:18
2024-12-07T03:18
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Курская область: угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241206/bpla-1987828407.html
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС объявил об опасности атаки беспилотника в Курской области