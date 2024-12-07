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Байден отчитался о 30 заключенных на базе Гуантанамо - РИА Новости, 07.12.2024
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02:33 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/bajden-1987843996.html
Байден отчитался о 30 заключенных на базе Гуантанамо
Байден отчитался о 30 заключенных на базе Гуантанамо - РИА Новости, 07.12.2024
Байден отчитался о 30 заключенных на базе Гуантанамо
Президент США Джо Байден уведомил конгресс страны о том, что на американской базе Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:33
2024-12-07T02:33
в мире
сша
гуантанамо (город)
куба
джо байден
виктория нуланд
барак обама
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил конгресс страны о том, что на американской базе Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных преступников, до сих пор находятся 30 заключенных, несмотря на планы действующей администрации ее закрыть. "Там находятся 30 заключенных на дату настоящего отчета", - говорится в письме американского президента руководству обеих палат конгресса США в части тюрьмы на базе Гуантанамо. Байден добавил, что вооруженные силы США на Кубе продолжают совершать операции по "безопасному содержанию в заключении". В сентябре газета New York Times со ссылкой на внутренние правительственные отчеты писала о том, что США десятилетиями отправляют нелегальных мигрантов, которые пытались по морю попасть на территорию страны, на военную базу Гуантанамо. Согласно документам, хотя нелегалов содержат в отдельной зоне, в отношении них действует "правовая неопределенность", поскольку на территории военной базы не действуют стандартные миграционные законы. Неопределенность подогревается тем, что, согласно отчетам, при транспортировке на базу мигрантам принудительно надевают темные очки, их разговоры по телефону с адвокатами прослушиваются, часть районов их проживания переполнена крысами и попросту непригодна для этих нужд. В ответ на запрос газеты о комментарии министерство внутренней безопасности США заверило, что мигранты содержатся в надлежащих условиях. Однако их собственные инспекторы, посетившие данные учреждения в марте 2023 года в ответ на ходатайства правозащитников, обнаружили свидетельства обратного. В своих рапортах они рекомендовали министерству полностью прекратить содержание детей в Гуантанамо и вместо этого перевести содержащиеся на базе семьи в США для прохождения иммиграционных процедур. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд до своего увольнения из госдепа заявляла, что власти США стремятся закрыть тюрьму в Гуантанамо, предпринимая для "значительные шаги". Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.
https://ria.ru/20241207/bayden-1987842865.html
https://ria.ru/20240919/guantanamo-1973735612.html
https://ria.ru/20241205/bayden-1987438653.html
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гуантанамо (город)
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в мире, сша, гуантанамо (город), куба, джо байден, виктория нуланд, барак обама
В мире, США, Гуантанамо (город), Куба, Джо Байден, Виктория Нуланд, Барак Обама
Байден отчитался о 30 заключенных на базе Гуантанамо

Байден уведомил конгресс США, что на базе Гуантанамо находятся 30 заключенных

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил конгресс страны о том, что на американской базе Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных преступников, до сих пор находятся 30 заключенных, несмотря на планы действующей администрации ее закрыть.
"Там находятся 30 заключенных на дату настоящего отчета", - говорится в письме американского президента руководству обеих палат конгресса США в части тюрьмы на базе Гуантанамо.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Байден добавил, что вооруженные силы США на Кубе продолжают совершать операции по "безопасному содержанию в заключении".
В сентябре газета New York Times со ссылкой на внутренние правительственные отчеты писала о том, что США десятилетиями отправляют нелегальных мигрантов, которые пытались по морю попасть на территорию страны, на военную базу Гуантанамо.
Согласно документам, хотя нелегалов содержат в отдельной зоне, в отношении них действует "правовая неопределенность", поскольку на территории военной базы не действуют стандартные миграционные законы.
Неопределенность подогревается тем, что, согласно отчетам, при транспортировке на базу мигрантам принудительно надевают темные очки, их разговоры по телефону с адвокатами прослушиваются, часть районов их проживания переполнена крысами и попросту непригодна для этих нужд.
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США отправляют нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо, пишут СМИ
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В ответ на запрос газеты о комментарии министерство внутренней безопасности США заверило, что мигранты содержатся в надлежащих условиях. Однако их собственные инспекторы, посетившие данные учреждения в марте 2023 года в ответ на ходатайства правозащитников, обнаружили свидетельства обратного.
В своих рапортах они рекомендовали министерству полностью прекратить содержание детей в Гуантанамо и вместо этого перевести содержащиеся на базе семьи в США для прохождения иммиграционных процедур.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд до своего увольнения из госдепа заявляла, что власти США стремятся закрыть тюрьму в Гуантанамо, предпринимая для "значительные шаги".
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.
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В миреСШАГуантанамо (город)КубаДжо БайденВиктория НуландБарак Обама
 
 
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