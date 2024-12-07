https://ria.ru/20241207/bajden-1987843996.html

Байден отчитался о 30 заключенных на базе Гуантанамо

Байден отчитался о 30 заключенных на базе Гуантанамо - РИА Новости, 07.12.2024

Байден отчитался о 30 заключенных на базе Гуантанамо

Президент США Джо Байден уведомил конгресс страны о том, что на американской базе Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T02:33

2024-12-07T02:33

2024-12-07T02:33

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил конгресс страны о том, что на американской базе Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных преступников, до сих пор находятся 30 заключенных, несмотря на планы действующей администрации ее закрыть. "Там находятся 30 заключенных на дату настоящего отчета", - говорится в письме американского президента руководству обеих палат конгресса США в части тюрьмы на базе Гуантанамо. Байден добавил, что вооруженные силы США на Кубе продолжают совершать операции по "безопасному содержанию в заключении". В сентябре газета New York Times со ссылкой на внутренние правительственные отчеты писала о том, что США десятилетиями отправляют нелегальных мигрантов, которые пытались по морю попасть на территорию страны, на военную базу Гуантанамо. Согласно документам, хотя нелегалов содержат в отдельной зоне, в отношении них действует "правовая неопределенность", поскольку на территории военной базы не действуют стандартные миграционные законы. Неопределенность подогревается тем, что, согласно отчетам, при транспортировке на базу мигрантам принудительно надевают темные очки, их разговоры по телефону с адвокатами прослушиваются, часть районов их проживания переполнена крысами и попросту непригодна для этих нужд. В ответ на запрос газеты о комментарии министерство внутренней безопасности США заверило, что мигранты содержатся в надлежащих условиях. Однако их собственные инспекторы, посетившие данные учреждения в марте 2023 года в ответ на ходатайства правозащитников, обнаружили свидетельства обратного. В своих рапортах они рекомендовали министерству полностью прекратить содержание детей в Гуантанамо и вместо этого перевести содержащиеся на базе семьи в США для прохождения иммиграционных процедур. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд до своего увольнения из госдепа заявляла, что власти США стремятся закрыть тюрьму в Гуантанамо, предпринимая для "значительные шаги". Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.

https://ria.ru/20241207/bayden-1987842865.html

https://ria.ru/20240919/guantanamo-1973735612.html

https://ria.ru/20241205/bayden-1987438653.html

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гуантанамо (город)

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в мире, сша, гуантанамо (город), куба, джо байден, виктория нуланд, барак обама