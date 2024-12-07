https://ria.ru/20241207/aviatsiya-1987888889.html
Алиханов заявил о важности развития региональной авиации
Алиханов заявил о важности развития региональной авиации - РИА Новости, 07.12.2024
Алиханов заявил о важности развития региональной авиации
Развитие региональной авиации является важным фактором для транспортной доступности граждан и экономического развития страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:06
2024-12-07T15:06
2024-12-07T15:45
экономика
россия
новосибирская область
дальний восток
антон алиханов
алексей чекунков
андрей травников
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Развитие региональной авиации является важным фактором для транспортной доступности граждан и экономического развития страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Воздушному транспорту в России всегда принадлежала особая роль в обеспечении доступности удаленных территорий. Развитие местной и региональной авиации является существенным фактором, определяющим не только транспортную доступность для граждан Российской Федерации, но и ее экономическое развитие", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства. Алиханов в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область провел отраслевое совещание по развитию малой авиации, которое прошло на площадке СибНИА имени. С.А. Чаплыгина. В нем приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а также представители компаний-производителей, разработчиков и эксплуатантов авиационной техники. Основной темой совещания стало создание и производство малоразмерных двигателей для самолетов региональной авиации. Это одно из направлений, которые курирует Минпромторг РФ в части создания легких самолетов.
https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html
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экономика, россия, новосибирская область, дальний восток, антон алиханов, алексей чекунков, андрей травников, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Новосибирская область, Дальний Восток, Антон Алиханов, Алексей Чекунков, Андрей Травников, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Алиханов заявил о важности развития региональной авиации
Алиханов: развитие региональной авиации является важным фактором для экономики