https://ria.ru/20241207/aviatsiya-1987888889.html

Алиханов заявил о важности развития региональной авиации

Алиханов заявил о важности развития региональной авиации - РИА Новости, 07.12.2024

Алиханов заявил о важности развития региональной авиации

Развитие региональной авиации является важным фактором для транспортной доступности граждан и экономического развития страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:06

2024-12-07T15:06

2024-12-07T15:45

экономика

россия

новосибирская область

дальний восток

антон алиханов

алексей чекунков

андрей травников

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Развитие региональной авиации является важным фактором для транспортной доступности граждан и экономического развития страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Воздушному транспорту в России всегда принадлежала особая роль в обеспечении доступности удаленных территорий. Развитие местной и региональной авиации является существенным фактором, определяющим не только транспортную доступность для граждан Российской Федерации, но и ее экономическое развитие", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства. Алиханов в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область провел отраслевое совещание по развитию малой авиации, которое прошло на площадке СибНИА имени. С.А. Чаплыгина. В нем приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а также представители компаний-производителей, разработчиков и эксплуатантов авиационной техники. Основной темой совещания стало создание и производство малоразмерных двигателей для самолетов региональной авиации. Это одно из направлений, которые курирует Минпромторг РФ в части создания легких самолетов.

https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html

россия

новосибирская область

дальний восток

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экономика, россия, новосибирская область, дальний восток, антон алиханов, алексей чекунков, андрей травников, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)