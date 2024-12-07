https://ria.ru/20241207/asad-1987910302.html

Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию

Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию - РИА Новости, 07.12.2024

Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию

Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, сообщения о том, что сирийский лидер покинул страну, не соответствуют действительности, сообщается в заявлении... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:40

2024-12-07T17:40

2024-12-07T21:28

в мире

сирия

башар асад

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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, сообщения о том, что сирийский лидер покинул страну, не соответствуют действительности, сообщается в заявлении канцелярии президентского дворца САР."Некоторые иностранные СМИ передают слухи и ложные новости о том, что президент Башар Асад покинул Дамаск, или про его тайные визиты в ту или иную страну. Канцелярия президента опровергает все эти слухи",- написано в заявлении.

https://ria.ru/20241207/lavrov-1987908442.html

сирия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, башар асад