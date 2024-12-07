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Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию - РИА Новости, 07.12.2024
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17:40 07.12.2024 (обновлено: 21:28 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/asad-1987910302.html
Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию
Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию - РИА Новости, 07.12.2024
Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию
Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, сообщения о том, что сирийский лидер покинул страну, не соответствуют действительности, сообщается в заявлении... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:40
2024-12-07T21:28
в мире
сирия
башар асад
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, сообщения о том, что сирийский лидер покинул страну, не соответствуют действительности, сообщается в заявлении канцелярии президентского дворца САР.&quot;Некоторые иностранные СМИ передают слухи и ложные новости о том, что президент Башар Асад покинул Дамаск, или про его тайные визиты в ту или иную страну. Канцелярия президента опровергает все эти слухи&quot;,- написано в заявлении.
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987908442.html
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в мире, сирия, башар асад
В мире, Сирия, Башар Асад
Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию

Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию с тайными визитами

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, сообщения о том, что сирийский лидер покинул страну, не соответствуют действительности, сообщается в заявлении канцелярии президентского дворца САР.
«

"Некоторые иностранные СМИ передают слухи и ложные новости о том, что президент Башар Асад покинул Дамаск, или про его тайные визиты в ту или иную страну. Канцелярия президента опровергает все эти слухи",- написано в заявлении.

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