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Эксперт оценил вероятность полного таяния льда в Арктике - РИА Новости, 07.12.2024
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08:30 07.12.2024 (обновлено: 08:40 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/arktika-1987855039.html
Эксперт оценил вероятность полного таяния льда в Арктике
Эксперт оценил вероятность полного таяния льда в Арктике - РИА Новости, 07.12.2024
Эксперт оценил вероятность полного таяния льда в Арктике
С вероятностью 3% в сентябре 2027 года или нескольких следующих лет может наступить день, когда в Северном ледовитом океане практически не будет льда, однако о... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:30
2024-12-07T08:40
арктика
северный ледовитый океан
алексей кокорин
гидрометцентр
наука
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С вероятностью 3% в сентябре 2027 года или нескольких следующих лет может наступить день, когда в Северном ледовитом океане практически не будет льда, однако о том, что Арктика растает полностью и навсегда, речи не идет, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. Ранее ученые Гётеборгского университета представили исследование, согласно которому существует риск, что ледяной покров в Арктике из-за изменения погодных условий полностью растает летом, это может произойти до 2030 года, возможно, уже в 2027. "Сделана добросовестная модельная оценка…, речь не идет о том, что Арктика растает. Речь идет о том, что с вероятностью 3% в один из дней сентября 2027 года или несколько позже в Арктике практически не будет льда. Это достаточно гипотетическое построение", - сказал Кокорин. Он отметил, что в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата, опубликованном два года назад, такая вероятность оценивалась в 5%, но для 2030-х годов. Летний период в Арктике длится с мая по сентябрь.
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арктика, северный ледовитый океан, алексей кокорин, гидрометцентр, наука
Арктика, Северный Ледовитый океан, Алексей Кокорин, Гидрометцентр, Наука
Эксперт оценил вероятность полного таяния льда в Арктике

Кокорин: в сентябре 2027 года в Арктике практически не будет льда

© Fotolia / ykumsri Льды Арктики. Архивное фото
Льды Арктики. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Fotolia / ykumsri
Льды Арктики. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С вероятностью 3% в сентябре 2027 года или нескольких следующих лет может наступить день, когда в Северном ледовитом океане практически не будет льда, однако о том, что Арктика растает полностью и навсегда, речи не идет, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее ученые Гётеборгского университета представили исследование, согласно которому существует риск, что ледяной покров в Арктике из-за изменения погодных условий полностью растает летом, это может произойти до 2030 года, возможно, уже в 2027.
"Сделана добросовестная модельная оценка…, речь не идет о том, что Арктика растает. Речь идет о том, что с вероятностью 3% в один из дней сентября 2027 года или несколько позже в Арктике практически не будет льда. Это достаточно гипотетическое построение", - сказал Кокорин.
Он отметил, что в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата, опубликованном два года назад, такая вероятность оценивалась в 5%, но для 2030-х годов.
Летний период в Арктике длится с мая по сентябрь.
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АрктикаСеверный Ледовитый океанАлексей КокоринГидрометцентрНаука
 
 
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