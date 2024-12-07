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Сильный снегопад в Москве не нарушил работу аэропортов - РИА Новости, 07.12.2024
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22:00 07.12.2024 (обновлено: 22:02 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/aeroporty-1987936335.html
Сильный снегопад в Москве не нарушил работу аэропортов
Сильный снегопад в Москве не нарушил работу аэропортов - РИА Новости, 07.12.2024
Сильный снегопад в Москве не нарушил работу аэропортов
Аэропорты Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве, сообщили РИА Новости в авиагаванях. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:00
2024-12-07T22:02
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Аэропорты Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве, сообщили РИА Новости в авиагаванях. "Аэропорт работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов нет", — рассказали в пресс-службе аэропорта Жуковский. В пресс-службе Шереметьево также добавили, что "все штатно". В московском аэропорту Домодедово отметили, что воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Специальными аэродромными службами сформированы резервы реагентов. "К началу зимнего сезона Домодедово подготовил более 100 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины. Вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем", — пояснили в Домодедово. Согласно информации онлайн-табло, аэропорт Шереметьево по состоянию на 20.00 мск задерживается пять рейсов на вылет и 27 на прилет. Во Внуково на это же время с задержкой прибывает 12 самолетов, также задерживается четыре вылета. В Домодедово рейсов на вылет с задержкой нет. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что высота снежного покрова к вечеру субботы достигнет в Москве и Подмосковье 5-10 сантиметров, в воскресенье снегопады продолжатся.
https://ria.ru/20241207/roskosmos-1987888397.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Сильный снегопад в Москве не нарушил работу аэропортов

Аэропорты Жуковский, Шереметьево, Домодедово работают штатно во время снегопада

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВ Международном аэропорту Жуковский
В Международном аэропорту Жуковский - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Международном аэропорту Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Аэропорты Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве, сообщили РИА Новости в авиагаванях.
«
"Аэропорт работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов нет", — рассказали в пресс-службе аэропорта Жуковский.
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В пресс-службе Шереметьево также добавили, что "все штатно".
В московском аэропорту Домодедово отметили, что воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Специальными аэродромными службами сформированы резервы реагентов.
«
"К началу зимнего сезона Домодедово подготовил более 100 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины. Вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем", — пояснили в Домодедово.
Согласно информации онлайн-табло, аэропорт Шереметьево по состоянию на 20.00 мск задерживается пять рейсов на вылет и 27 на прилет. Во Внуково на это же время с задержкой прибывает 12 самолетов, также задерживается четыре вылета. В Домодедово рейсов на вылет с задержкой нет.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что высота снежного покрова к вечеру субботы достигнет в Москве и Подмосковье 5-10 сантиметров, в воскресенье снегопады продолжатся.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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