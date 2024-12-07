https://ria.ru/20241207/aeroporty-1987936335.html

Сильный снегопад в Москве не нарушил работу аэропортов

Сильный снегопад в Москве не нарушил работу аэропортов - РИА Новости, 07.12.2024

Сильный снегопад в Москве не нарушил работу аэропортов

Аэропорты Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве, сообщили РИА Новости в авиагаванях. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T22:00

2024-12-07T22:00

2024-12-07T22:02

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михаил леус

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Аэропорты Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве, сообщили РИА Новости в авиагаванях. "Аэропорт работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов нет", — рассказали в пресс-службе аэропорта Жуковский. В пресс-службе Шереметьево также добавили, что "все штатно". В московском аэропорту Домодедово отметили, что воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Специальными аэродромными службами сформированы резервы реагентов. "К началу зимнего сезона Домодедово подготовил более 100 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины. Вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем", — пояснили в Домодедово. Согласно информации онлайн-табло, аэропорт Шереметьево по состоянию на 20.00 мск задерживается пять рейсов на вылет и 27 на прилет. Во Внуково на это же время с задержкой прибывает 12 самолетов, также задерживается четыре вылета. В Домодедово рейсов на вылет с задержкой нет. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что высота снежного покрова к вечеру субботы достигнет в Москве и Подмосковье 5-10 сантиметров, в воскресенье снегопады продолжатся.

https://ria.ru/20241207/roskosmos-1987888397.html

https://ria.ru/20241207/sluzhby-1987876247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус