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В Новгородской области к 2025 году отремонтируют почти 60 школ - РИА Новости, 06.12.2024
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15:09 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/zdanija-1987736539.html
В Новгородской области к 2025 году отремонтируют почти 60 школ
В Новгородской области к 2025 году отремонтируют почти 60 школ - РИА Новости, 06.12.2024
В Новгородской области к 2025 году отремонтируют почти 60 школ
Почти 60 зданий школ будет отремонтировано в Новгородской области к 2025 году, увеличится и количество ремонтируемых детских садов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:09
2024-12-06T15:09
новгородская область
россия
москва
андрей никитин (политик)
сергей кравцов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Почти 60 зданий школ будет отремонтировано в Новгородской области к 2025 году, увеличится и количество ремонтируемых детских садов, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что губернатор области Андрей Никитин и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провели в Москве рабочую встречу. Говорили и о модернизации школ региона. Никитин рассказал, что завершается строительство школы на 1501 место в Великом Новгороде. В 2025 году начнется возведение пристройки на 200 мест к основному зданию Демянской школы за счет средств бюджета области. "В период с 2022 по 2025 годы в регионе отремонтируют 58 зданий. Более 20 тысяч школьников будут учиться в комфортных условиях. Начиная с 2025 года, область расширяет спектр объектов капитального ремонта дошкольных организаций. В 2025 году планируется отремонтировать два детских сада в Старорусском и Новгородском районах для более 350 детей", - говорится в сообщении. Никитин поблагодарил Кравцова за поддержку и отметил, что в регионе успешно реализуются различные программы. Так, в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" за год открылось 16 новых "Точек роста". Теперь в Новгородской области работают 114 таких центров, в которых занимаются более 34 тысяч детей. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" позволил создать более 5 тысяч новых мест дополнительного образования за последние пять лет. Более 80% детей посещают кружки и секции. Глава региона подчеркнул, что в 100% новгородских школ внедрена цифровая образовательная среда. В сентябре этого года по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" открылся еще один центр "IT-куб" в Старой Руссе. Продолжается и капремонт общежитий колледжей и техникумов. В 2023 году отремонтировано три здания, в этом году завершится ремонт пяти. Еще три обновятся в 2025 году. Кроме того, в течение двух лет проводятся и будут продолжаться капремонты учебных корпусов колледжей.
https://ria.ru/20241206/oblast-1987708921.html
https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html
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новгородская область, россия, москва, андрей никитин (политик), сергей кравцов
Новгородская область, Россия, Москва, Андрей Никитин (политик), Сергей Кравцов
В Новгородской области к 2025 году отремонтируют почти 60 школ

В Новгородской области к 2025 году отремонтируют 58 школ

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Почти 60 зданий школ будет отремонтировано в Новгородской области к 2025 году, увеличится и количество ремонтируемых детских садов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что губернатор области Андрей Никитин и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провели в Москве рабочую встречу. Говорили и о модернизации школ региона. Никитин рассказал, что завершается строительство школы на 1501 место в Великом Новгороде. В 2025 году начнется возведение пристройки на 200 мест к основному зданию Демянской школы за счет средств бюджета области.
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"В период с 2022 по 2025 годы в регионе отремонтируют 58 зданий. Более 20 тысяч школьников будут учиться в комфортных условиях. Начиная с 2025 года, область расширяет спектр объектов капитального ремонта дошкольных организаций. В 2025 году планируется отремонтировать два детских сада в Старорусском и Новгородском районах для более 350 детей", - говорится в сообщении.
Никитин поблагодарил Кравцова за поддержку и отметил, что в регионе успешно реализуются различные программы. Так, в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" за год открылось 16 новых "Точек роста". Теперь в Новгородской области работают 114 таких центров, в которых занимаются более 34 тысяч детей. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" позволил создать более 5 тысяч новых мест дополнительного образования за последние пять лет. Более 80% детей посещают кружки и секции.
Глава региона подчеркнул, что в 100% новгородских школ внедрена цифровая образовательная среда. В сентябре этого года по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" открылся еще один центр "IT-куб" в Старой Руссе. Продолжается и капремонт общежитий колледжей и техникумов. В 2023 году отремонтировано три здания, в этом году завершится ремонт пяти. Еще три обновятся в 2025 году. Кроме того, в течение двух лет проводятся и будут продолжаться капремонты учебных корпусов колледжей.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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